RAFA I RODŽERE, SPASA VAM NEMA: Đoković već u Šangaju preuzima prvo mesto?! Realno je i da prestigne Federera na večitoj listi, evo i KADA!

Đoković, nakon pobede nad Argentincem Huanom Martinom del Potrom i osvajanja titule na Otvorenom prvenstvu SAD, ima 6.445 bodova.

Srpski teniser, kojem je ovo najbolji plasman u 2018, ima 455 bodova manje od drugoplasiranog Švajcarca Rodžera Federera. Prvi je i dalje Španac Rafael Nadal sa 8.760 bodova, odnosno 2.315 više u odnosu na srpskog tenisera. Međutim, ni prvi ni drugi nisu nedostižni. Naprotiv.

Do kraja sezone tenisere očekuju četiri velika turnira. Peking (500 ATP bodova), Šangaj (1.000), Pariz (1.000) i završni turnir u Londonu (1.500). Dakle, kada je Novak u pitanju, u opticaju je još 4.000 poena. Ne treba zaboraviti da se od prestižnijih turnira igra i Bazel (500), ali Novak tamo najverovatnije neće nastupiti.

Rafael Nadal u nastavku sezone brani 1.280 bodova, u Pekingu 500, Šangaju 600, Parizu 180, a na završnom turniru ni bod. Ipak, trenutno je glavno pitanje da li će i u kojoj meri Španac biti spreman za nastavak sezone, s obzirom da je na US Openu predao polufinale Del Potru zbog povrede kolena.

Rodžer Federer je u najtežem položaju. Švajcarac je prilično udaljen od Nadala, Novak mu diše za vratom, a brani najviše poena - 2.100. Rodžer u Šangaju brani 1.000 poena, Bazelu 500 i na završnom turniru 600. Pitanje je za koje turnire će se Federer odlučiti da nastupi.

Ako Novak bude nastupio u Pekingu i osvojio isti, u slučaju dobrog razvoja situacija može već posle Šangaja da preuzme prvo mesto na ATP listi.

Peking se igra od 1. do 7. oktobra, Šangaj se odmah nastavlja od 7. do 14. oktobra, Masters u Parizu je od 27. oktobra do 4. novembra, a završni turnir startuje 11. novembra i traje do 18. novembra.

Novak da bi i po rezultatima bio najveći svih vremena, treba da dostigne ostvarenja Rafaela Nadala ili Rodžera Federera u dve statističke kategorije.

Prva je broj nedelja na prvom mestu na ATP listi. Đoković je trenutno na petom mestu svih vremena sa 223 sedmice na vrhu liste. Ispred njega su Džimi Konors (268), Ivan Lendl (270), Pit Sampras (286) i Rodžer Federer (310).

Dodajmo da je Nadal daleko iza sa 189 nedelja na vrhu.

Ukoliko nastavi sa rezultatima koje je ostvario od Vimbldona do US Opena, Đoković bi za dve godine mogao da dostigne i prestigne Federera na vrhu.

Švajcarac je glavna meta i u trci za najviše Grend slem titula. Đoković je osvajanjem US Opena stigao do 14. titule na najvećim turnirima, čime se izjednačio sa Pitom Samprasom. Sada su ispred Srbina Rafael Nadal sa 17 i Rodžer Federer sa 20 titula. Praktično, za dve godine Novak bi mogao da izbije na prvo mesto večite liste.

S obzirom da je šest godina mlađi od Federera, jasno je da ima dobre šanse da nadmaši sve njegove rekorde.

Najbitnije u celoj priči je da Novaka Đokovića posluži zdravlje i zaobiđu povrede u narednih nekoliko godina, a ne sumnjamo da će on na terenu pokazati da je najbolji.

Kurir sport

Foto: AP

Kurir

Autor: Kurir