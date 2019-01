MAREJ POKRENUO LAVINU: Posle Endija i Federer govorio o PENZIJI!

Švajcarac još uvek ne zna kada će doći trenutak za penziju i kaže da ni ne zna šta će ga na istu naterati.

"Ne znam gde bi to bilo. Razmišljao sam o tome, ali ne znam. Mislim da će se sve svesti na to kako se budem osećao, kakvo bude stanje sa porodicom, sa psihom, kako se budem osećao kada se probudim... Možda kada se tako osetim budem odigrao još par turnira, a možda naredni turnir bude predaleko i ne budem mogao da izdržim do njega", kazao je Federer.



Rodžer je otkrio savet koji mu je jednom dao legendarni Štefan Edberg.



"Edberg mi je rekao da ne najavim penziju na početku sezone jer to ne treba tako da se uradi, tako da ću ga poslušati. Vimbldon mi izgleda kao najizglednija opcija gde bih mogao da se penzionišem, ali ima i drugih", dodao je osvajač 20 Grend slemova.

Jedan od najboljih tenisera svih vremena ima jednu želju pred penziju – da on odluči kada će do iste doći.



"Voleo bih da završim karijeru zdrav, da to ne bude zbog povrede. Pre par godina postojala je pretnja zbog problema sa kolenom, ali sam uspeo da se vratim. Želeo bih da odem jer ja tako želim. Nemam nikakav bajkovit završetak u mojoj glavi, ne mora to da bude posle titule, ne mora da bude ništa veliko", kazao je Rodžer.



Ipak, Švajcarcu je u glavi jedan meč posle kojeg je mogao da se oprosti od sveta tenisa, ali nije.



"Da sam želeo mogao sam da završim karijeru posle finala Australijan opena kada sam pobedio Nadala u tom epskom meču. Ne znam da li će ikada biti bolje prilike nego tad. Sve dok sam zdrav i dok uživam, znam da će oproštaj svakako biti emotivan... To bi trebalo da bude radostan dan, a ne nešto nalik sahrani", zaključio je Federer.

