SRPSKI TENISERI FAVORITI U UZBEKISTANU: U ovom formatu pritisak je još veći, evo i zašto

Tim Srbije za ovaj meč čine: Dušan Lajović, Laslo Đere, Filip Krajinović, Nikola Milojević i Viktor Troicki.

Prvi i drugi reketi naše reprezentacije Lajović i Filip Krajinović (72. na ATP listi) zadovoljni su kako protiču pripreme za ovaj duel.

Vođa "mladih lavova" srpskog tenisa (42. na ATP listi) Dušan Lajović za Dejvis kup ekipu imao je vatreno krštenje u Nišu protiv Švedske februara 2012. kada je u petom meču savladao Filipa Prpića. Srbiju je predstavljao i u finalu Dejvis kup takmičenja 2013. u beogradskoj Areni u singl mečevima protiv Stepaneka i Berdiha. Meč u Novom Sadu (prvo kolo Svetske grupe 2014. Srbija - Švajcarska) Lajoviću donosi ulogu prvog reketa Srbije u ovom susretu, važan poen Srbiji 2014. doneo je za opstanak u Svetskoj grupi u susretu sa Indijom.

U rodnom Beogradu, na stadionu Tašmajdan jula 2016. kao prvi reket tima Srbije borio se za pobedu naše zemlje nad jednom od najvećih teniskih sila u istoriji, selekcije Velike Britanije koja je vlasnik deset Dejvis kup trofeja. Srbiju je predvodio i u polufinalu Svetske grupe Dejvis kupa 2017. protiv Francuske u Lilu, u meču protiv selekcije SAD (najtrofejniji tim u istoriji Dejvis kupa, vlasnici 32 titule) u Nišu 2018. kao i u Kraljevu septembra 2019. kada je savladana Indija.

Dušan je od debitantskog meča do sada odigrao 16 mečeva u Dejvis kupu i zabeležio devet pobeda. Vreme je za novi sjaj u nacionalnom dresu.

"U Taškent smo stigli u nedelju posle podne. Zadovoljni smo uslovima, podlogu su prilagodili sebi, ali imamo vremena da se naviknemo na nju. Atmosfera je kao i uvek dobra. Drago mi je što se nalazim u reprezentaciji i nadam se da ćemo uspeti da prebrodimo ovo prvo kolo tj. kvalifikacije, kako se to sada naziva i da ćemo se naći na završnom turniru u Madridu što nam je svakako cilj. Došli smo kao favoriti na papiru, ali sada je potpuno novi format, mečevi se igraju umesto na tri na dva dobijena seta tako da je pritisak još veći i mislim da će biti vrlo bitno da povedemo što ranije, nadam se odmah posle prvog dana. Videćemo ko će da igra singl mečeve, to je na selektoru da odluči, ko god da bude igrao, verujem da može da donese pobedu timu", istakao je prvi reket srpske selekcije Lajović.

Velika radost za srpski tim je povratak asa Krajinovića (72. na ATP listi) . Za Dejvis kup tim Srbije debitovao je u meču sa Švajcarskom (prvo kolo Svetske grupe 2014 u Novom Sadu) gde je doneo pobedu, ali najvažniji meč reprezentativni odigrao je u Indiji (septembar 2014) gde je doneo odlučujući poen Srbiji u meču protiv Indije za ostanak u Svetskoj grupi.

Krajinović je poslednji put bio deo tima koji je odmerio snage sa selekcijom Francuske u Lilu u polufinalu Dejvis kup Svetske grupe 2017, a nakon toga je usledila pauza zbog povreda. Filip je od debitantskog meča do sada odigrao devet mečeva u Dejvis kupu i zabeležio četiri pobede. Krajinović koji je bio 26. na svetu i koji iza sebe ima i finale jednog od najprestižnijih turnira na svetu - Mastersa u Parizu sjajnim partijama u Melburnu na Otvorenom prvenstvu Australije 2019. gde je igrao treće kolo glavnog takmičenja najavio je blistavu sezonu u koju je krenuo sa novim trenerom, bivšim

"Atmosfera je uvek dobra kod nas, jedva smo čekali da se svi okupimo, družimo i da treniramo zajedno. Što se tiče podloge, ona je veoma brza, a uslovi su prilično teški jer je mala nadmorska visina, ali bićemo spremni. Treniramo dobro što je najbitnije i očekujemo pobedu. Dani provedeni u reprezentaciji za mene su uvek posebni, jer to što mi imamo u timu, taj bratski odnos, ta energija i taj kolektivni duh, to nema nigde. Uvek dobijem poseban motiv, novu snagu i energiju kada sam u Dejvis kup timu, i uvek je čast i zadovoljstvo igrati za reprezentaciju. U formi sam i inspirisan da ove sezone odigram svaki turnir maksimalno što mogu i da godinu završim sa najboljim rangom do sada. Želim da napadnem i rang top 20. To su moje želje, verujem da ću ih i ostvariti", zaključio je Krajinović.

