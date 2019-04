UŽIVO, VIDEO Lajović - Fonjini (14.30), borba za trofej i istoriju!

Ovo će biti prvi duel ova dva tenisera ikada.

Na putu do finala Lajović nije izgubio niti jedan set, a uspeo je eliminiše Džazirija, Dominika Tima, Sonega i u polufinalu Medvedeva koji je eliminisa Novaka Đokovića.

Ovo će Srbinu biti prvo finale nekog ATP turnira ikada.

Sa druge strane Italijan Fonjini, bez obziran aiskustvo, ne može da se pohvali nekim većim uspesima. Italijan je na putu do finala uspeo da eliminiše neka dosta zvučnija imena, ipak pravu senzaciju napravio je u polufinalu pobedom nad Špancem Rafaelom Nadalom koji je na svakom turniru na šljaci uvek prvi favorit, bez obzira na formu i godine.

Bez obzira na to ko će osvojiti turnir, ovaj Monte Karlo će svakako biti istorijski. Ukoliko Fonjini, koji je 13. nosilac bude slavio, to će biti najslabiji šampion još od Guge Kuertena 1999. koji je bio takođe 13. nosilac. A ukoliko Lajović bude pobedio, to će biti prvo slavlje nenosioca još od 1992. i velikog asa šljakastih terena Tomasa Mustera.

