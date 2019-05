ZNATE LI KO JE BIO ROLAN GAROS? Ovo je priča o heroju po kome pariski Gren Slem nosi ime! (VIDEO)

Foto: Printskrin / You Tube

Svakog proleća, što se teniskog sveta tiče, samo je jedan turnir u mislima, Rolan Garos.

Otvoreno prvenstvo Francuske je jedan od četiri grend slema koji se igra tokom sezone, koji ima dva zvanična naziva, Međunarodno prvenstvo Francuske i Turnir Rolana Garosa.

Međutim, malo ljudi zna ko je bio Rolan Garos. Obično se pretpostavlja da je bio neki slavni teniser koji je svojevremeno bio toliko dominantan da je čitav turnir dobio ime po njemu.Ali nije, Roland Garos nije bio teniser već pilot.

Rođen je u gradu Sen Deni na ostrvu Reinion 6. oktobra 1888. godine, a kao pilot je postao poznat čak i pre Prvog svetskog rata u kome je postao heroj.

Naime, Garos je 1913. godine postao prvi čovek koji je preleteo Sredozemno more bez prekida, i to od Frežisa do Bizerte u Tunisu.

Kada je izbio rat, odmah je uvideo sve mane postojeće tehnologije, kao i način na koji se ona može unaprediti.

Naime, shvativši da je pucanje preteško sa mitraljezom na boku, prebacio ga je na prednji deo svog aviona, ispred sebe, a da bi drvenu elisu zaštitio od metaka obložio ju je metalnim klinovima.



Iako se ne može reći da je ovo bilo preterano efikasno rešenje, Garosov avion je bez obzira na to bio najubojitiji u toj ranoj fazi rata. 1. aprila 1915. godine je počeo da obara nemačke avione, ubrzo je oborio tri, kasnije još jedan, i tako postao nacionalna zvezda.



Ipak, 18. aprila je oboren pa se našao u zarobljeništvu u kojem je proveo tri godine. Iz logora je pobegao tako što je u Francusku poslao šifrovanu poruku u kojoj je zamolio da mu pošalju mapu Nemačke skrivenu u dršci teniskog reketa.

foto: AP

Rolan Garos je tokom svojih studija u Parizu bio opsednut tenisom i redovno je posećivao centar (koji je kasnije nazvan po njemu) ne bi li se rekreativno bavio ovom igrom. Možda je zato tražio da se poruka nalazi u dršci reketa.

Baratao je reketom mnogo puta samo nije bio profesionalac.



Tokom bega koji je počeo 14. februara 1918. godine, zajedno sa još jednim francuskim pilotom, njih dvojica su morali da spavaju na groblju, jedno popodne su proveli u bioskopu, utonuli su u masu nemačkog naroda i posle nekoliko neuspešnih pokušaja napokon preko Holandije i Londona stigli u Pariz, gde su dočekani kao heroji otadžbine.

foto: foto: Fonet AP

"Naravno da se vraćam na front", rekao je Garos novinaru Njujork Tajmsa te 1918. godine kao odgovor na postavljeno pitanje. Dan pre njegovog 30. rođendana, 5. oktobra 1918. godine, nekoliko nedelja pre nego što će taj Veliki rat biti okončan, avion mu je oboren od strane jednog nemačkog "fokera".



Interesantno je to što mu je upravo napredak tehnologije u toku rata doneo propast, i činjenica da je holandski inženjer Foker osmislio propeler sinhronizovan sa mitraljezom pa meci uopšte više nisu udarali u njega, a pucali su mnogo brže.

Garos je sam to nagovestio rekavši da je povratak posle tri godine "kao ustajanje iz groba" i da će mu trebati vremena da se "upozna sa razvojem".

