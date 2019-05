SRĐAN ĐOKOVIĆ OBJASNIO: Evo zašto je Novak rekao da navija za Hrvatsku!

Srđan Đoković je najpre pričao o tome koliki je uticaj Novaka za Srbiju i kako je Nole jedan od najboljih ambasadora Srbije u svetu.

'' Novak je neko ko predstavlja Srbiju i Srbe onakve kakvi jesu, a ne neki genocidan narod kako neki sa zapada pokušavaju da nas predstave,'' rekao je Srđan i prokomentarisao Noletovu izjavu da navija za Hrvatsku.

'' To je domaće vaspitanje. Nema uspešnog društva bez uspešne porodice. Nama su urušili porodicu i zato nam se mnogo toga lošeg dešava. Pa, kakav je to problem što je on navijao za Hrvatsku? Pa, oni su naše komšije. To su njegovi prijatelji, ti fudbaleri hrvatske reprezentacije. On je navijao za svoje prijatelje. Moramo da prestanemo sa tim konfrontacijama više. Sećate se kada su pre nekoliko godina bile poplave u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj, on nije pomogao samo Srbiji, nego i Hrvatskoj i Bosni. To je za njega bila i ostala jedna zemlja i jedan narod. Ne možemo drugačije da se ponašamo. Kada je hteo da se ženi, došao je i rekao, "Tata, ja se ženim. Svadba će biti na Svetom Stefanu". Kažem, "zašto, sine, Sveti Stefan? Pa, tvoj grad je Beograd, tvoja zemlja je Srbija". On mi odgovara: "Molim?! Pa, jesi li mi ti ceo život govorio da je to jedna zemlja i jedan narod?" Dokle više raslojavanja i problema. Ne možemo više da se oslanjamo na te političare koji huškaju narod jedne na druge. Ne, mi smo jedno i tako treba da bude i da ostane. Jedino na taj način mi možemo dalje. Mi smo mali. Imali smo sreću da živimo u velikoj, prelepoj Jugoslaviji. Bili smo priznati i poznati u čitavom svetu. Naš crveni pasoš je bio fantastično priznat svuda u svetu. To više nije slučaj, sada smo se rasparčali na nekoliko malih državica koje niko ne poznaje niti obraća pažnju na nas. Jedini način da se mi vratimo na pijedestal je da se mi ujedinimo. Neka se svako moli svom bogu u svojoj kući, a kad izađemo napolje hajde da se rađamo, da radimo zajedno, da napredujemo i kao narod i kao region. Jedino tako će nas uvažavati i Zapad i Istok, ceo svet,'' rekao je Novakov otac.

Usledilo je pitanje novinarke koje se odnosilo na to da li će se Novak jednog dana vratiti u Srbiju.

'' Naravno da hoće. Nole će svoju užu i širu porodoci sigurno jednog dana preseliti u svoj rodni grad, svoj Beograd.''

