NOVAK JE PRIZNAO ONO ŠTO SVI TENISERI KRIJU! Boris Beker je radio intervju sa Đokovićem i postavio mu je pitanje o ljutom rivalu Nadalu... OVAKAV ODGOVOR NIKO NIJE OČEKIVAO! (VIDEO)

U opuštenom razgovoru pred TV kamerama Beker je postavio nekoliko interesantnih pitanja srpskom teniseru.

Nemac je konstatovao da je Novak osvojio 15 Gren slemova, čak tri u nizu, pa ga je pitao da li oseća miris uspeha. Da li može da ponovi ono što je urado pre tri godine, kada je osvojio četiri Gren slema u nizu.

"Činjenica da sam to uradio pre tri godine, mi daje za pravo da verujem da mogu ponovo to da učinim. Zaista verujem u to, zato sam i ovde. Pronašao sam formu u pravo vreme, udaram lopticu dobro, ako nastavim u istom smeru, verujem da mogu da stignem do finala, a onda je sve u Božijim rukama", rekao je Novak.

Usledilo je zanimljivo pitanje Bekera.

"Šta je sa drugim momkom iz Španije, koji je osvojio 11 puta Rolan Garos. Gledaš li ga malo?"

Novak je bio maksimalno iskren. Rekao je nešto što teniseri uglavno kriju...

"Naravno da sam ga gledao. Svi mi gledamo jedni druge. Igramo mečeve različitim danima. Imam televizore svuda, u svlačionici, u kući, teretani... Kada favoriti igraju, svi momci prate mečeve. Gledam Nadala, Rodžera, Dominika Tima, Del Potra, Zvereva... Pratim ih, ali glavni fokus je na meni i mojoj igri. Imam poseban respekt za sve njih, posebno za Rafu, koji je samo dva puta u karijeri izgubio ovde", priznao je Đoković.

Kurir sport

Kurir