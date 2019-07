ĐOKOVIĆ ŽESTOKO RITERNIRAO NAVALENTNOM NOVINARU: Evo kako je Novak zapušio usta Amerikancu na Vimbldonu!

Posle pobede nad Hubertom Hurkačem u trećem kolu Vimbldona, Simons je želeo da sa Novakom nastavi raspravu započetu dva dana ranije.

Tada je novinar "Metroa" pitanjima "rešetao" srpskog tenisera, a sva su bila vezana za Novakovog prijatelja i doskorašnjeg saradnika u Savetu igrača Džastina Gimelstoba, koji je nedavno osuđen na tri godine uslovno zbog napada na jednog prijatelja i njegovu suprugu.

Simons je danas na konferenciji za medije pitao Đokovića da li je pročitao izjavu žrtve Gimelstobovog napada, a dobio je neočekivani snažni "ritern":

"Ne odgovaram na pitanja o Džastinu ili bilo čemu političke prirode. Žao mi je. Molim vas da to poštujete. Sada sam fokusiran isključivo na tenis. Pričaćemo o tome kada se završi turnir“, izjavio je Đoković.

Međutim, Amerikanac je bio uporan:

"Neću vas direktno pitati o tome, ali želim da imate u vidu s poštovanjem da ste u našoj prethodnoj diskusiji rekli da ćete doći pred nas sa tim sledeći put. To je veoma važan događaj. Zbog toga smo se okupili".

Đoković je tada prekinuo sagovornika:

"Izvinite što vas prekidam. Rekao sam da ću to pročitati. Kada budem pročitao, vratiću se pred vas kad ja to budem želeo. Ne želim to da radim sada. Fokusiran sam na tenis".

Prvi reket sveta je govorio o situaciji sa današnjeg meča kada mu sudija nije dozvolio da nosi kačket, jer je sa unutrašnje strane crne boje, iako je Novak upravo sa tom kapom na glavi igrao protiv Kudle u drugom kolu.

"Vrlo je prosto. Na prošlom meču sam izvadio kačket, a sudija je rekao da mora da ga proveri i vidi mogu li ili ne da ga nosim na terenu. Dobio je potvrdu da mogu da ga nosim, jer sam dobio dozvolu pre meča. Isti kačket sam izvadio i sada, ali mi ovog puta nisu dozvolili. Zato sam ga pitao o čemu se radi. Niko mi pre meča nije rekao, ‘vidi, ne možeš da igrap tako’. To je sve. Prihvatio sam odluku šta sam mogao drugo?”, kaže Novak.

