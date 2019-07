PROCURELE TAJNE IZ NOVAKOVOG STRUČNOG ŠTABA: Evo kako se Đoković spremao da napravi ČUDO u finalu Vimbldona i pobedi Federera (VIDEO)

Kako drugačije objasniti da Novak osvoji Vimbldon iako u finalu Rodžer Federer ima dve meč lopte na svoj servis?! Reč je o verovatno najboljem serveru ikada i to na njegovoj omiljenoj podlozi!

Podsetimo, Đokoviću nije prvi put da je tako "okrenuo" Federera, učinio je to i na US openu 2011.

Nole je nedavno u "Sveengleskom klubu" napravio spektakularan preokret u petom setu iako je 15.000 gledalaca bilo protiv njega.

O neverovatnovim Đokovićem psihološkim moćima govorio je član njegovog stručnog štaba Robi Kenig, koji se za početak osvrnuo na "vizuelizaciju". Novak je posle Vimbldona objasnio da on u glavi unapred napravi scenario meča i da može 15.000 neprijateljski nastrojenih navijača da zamisli kao da navijaju za njega.

"Verujem da Novak na vizuelizaciji radi svakog dana. Koliko sportista svakodnevno ima mentalni trening? Siguran sam da Đoković to ima", počeo je Kenig priču za "Beyond the Baseline Podcast" i otkivanjem Noletovih tajni.

Analitičar u Đokovićevom stručnom timu je preneo šta je saznao u razgovoru sa Filom Gričom, doskorašnjim Novakovim kondicionim trenerom.



"Zanimljivo je da Novak ne voli da radi u teretani, već želi da stalno bude napolju, po mogućstvu u prirodi. Ako treba da jača gornji deo tela, on vozi kanu. Takođe, voli da trči bos, da oseti zemlju pod nogama, a ne da vozi bicikl u teretani. Čini sve da bi došao u kontakt sa snagom, koju psiholozi, pa i sam Novak, nazivaju univerzalnom energijom".

Keniga posebno impresionira što je Đoković došao do tako velikog trijumfa iako nije igrao najbolje što može.

"To što može da pobedi a da igra sa, na primer, 80-85 odsto svojih mogućnosti, ostalima dodatno otežava da ga pobede, naročito na gren slemovima. Izgleda kao da je potreban da se desi neki ekstremni scenario, kao što je bilo na Rolan Garosu, da bi on izgubio", rekao je Robi Kenig.

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: EPA)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir