OVO SU SNAJKE PORODICE ĐOKOVIĆ: Jelena živela u studenstkom domu i radila u kladionici, Tijana potiče iz imućne i ugledne porodice, a Leti je brazilska dizajnerka (FOTO)

Pa krenimo redom. Od najstarijeg - Novaka.

Ljubavna priča Jelene i Noleta počela je još u njihovim tinejdžerskim godinama. Veza im je prvi put došla u iskušenje kada se ona zbog studija preselila u Italiju, a on zbog tenisa putovao svetom. Nakon što je Jelena Đoković diplomirala odlučili su se za zajednički život u Monaku, a danas tamo žive, srećniji nego ikada, sa sinom Stefanom i kćerkom Tarom.

foto: Profimedia

Ono što je gotovo neverovatno jeste to da je ova dama tokom studija u Milanu, kako bi sebi olakšala život, radila čak i u sportskoj kladionici kao šankerica.

foto: Profimedia

Godine 2013. svet je obišla vest da je Novak Đoković zaprosio svoju dugogodišnju devojku, čime se teniser sam pohvalio na svom profilu na Fejsbuku, napisavši: "Od sada ću Jelenu svima predstavljati kao verenicu i buduću suprugu! Počinje navikavanje. Slatke muke. Presrećni smo!"

I dok je na terenu bio neverovatno samouveren, kada je došao trenutak prosidbe, nije mu bilo svejedno.

- Morao sam da skupim svu moguću hrabrost koju imam da to uradim. Pre toga sam pitao ljude, koji su već prošli kroz veridbu, kakav je to osećaj, šta mogu da očekujem, ali su mi svi rekli da ću tek kad se to dogodi, kada izgovorim pitanje, saznati kakav je to tačno osećaj. A osećaj je neverovatan.

2014. godine Jelena i Novak sklopili su brak na Svetom Stefanu.

foto: Printscreen/Instagram

Marko Đoković ne voli preterano da se eksponira u javnosti, ali je ovih dana procurila informacija koja je mnoge iznenadila. Srednji brat Đokovića predtavio je devojku, brazilsku dizajnerku Letisiju Leti Tesari sa kojom uživa u višegodišnjoj vezi.

foto: Pritnscreen/Instagram

foto: Pritnscreen/Instagram

Najmlađi član porodice Đoković, Đorđe već nekoliko godina uživa u romansi sa Tijanom Ralić, devojkom koja potiče iz imućne i ugledne porodice.

foto: Pritnscreen/Instagram

Osim što je prava lepotica, Tijana Ralić je i izuzetno uspešna mlada devojka. Upisala je Fakultet političkih nauka u Beogradu, da bi zatim dobila stipendiju za nastavak školovanja na jednom prestižnom univerzitetu u Milanu.

foto: Pritnscreen/Instagram

Zbog toga se i preselila u ovaj italijanski grad, gde je Đorđe često posećuje.

foto: Printskrin/Instagram

Pored toga, njih dvoje koriste svaku priliku da otputuju negde zajedno.

foto: Pritnscreen/Instagram

foto: Instagram

foto: Instagram

kurir.rs / kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir