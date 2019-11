FEDERER FRUSTRIRAN POSLE PORAZA OD CICIPASA: Nervozni Švajcarac odbrusio novinaru, a onda ponizio mlađe kolege (VIDEO)

Šestostrukog osvajača tog turnira eliminisao je Grk Stefanos Cicipas 3:6, 4:6.

I dok je Cicipas realizovao tri od četiri brejk lopte, Federer je uspeo samo jednu od 12!

"Definitivno sam imao šanse... Slomilo me je to što sam promašio dva smeča. Ne sećam da se da mi se to ikada desilo u karijeri", počeo je Federer izlaganje posle poraza.

"Ako izuzmem ta dva smeča, dobro sam udarao lopticu, dobro i riternirao na njegov prvi servi... I u drugom setu sam imao šanse da steknem prednost, ali ih njih nisam iskoristio, i to je bilo frustrirajuće. Moram Cicipasu da odam priznanje što mi nije dozvolio da igram na nivou na kome sam želeo", dodao je Švajcarac.

Federer je delovao nervozno na konferenciji za medije, jer je novinara koji je počeo da postavlja pitanje: "Zadovoljni ste riternima na drugi servis protivnika"... prekinuo rekavši:

"Ne na drugi, rekao sam na prvi servis".

Kada je novinar želeo da pojasni šta je hteo da kaže, voditelj konferencije ga je prekinuo rečima:



"Imate pravo samo na jedno pitanje".

Federer se nadovezao:

"Odgovorio sam na jedno pitanje, zato idemo dalje"...

Na pitanje da li je vreme za smenu generacija u svetskom tenisu, Federer je odgovorio:

"Svake godine na njenom kraju postavljate isto pitanje i čini mi se da uvek isto pričam. Da, Saša, Dominik i ostali su došli na ovaj turnir, pobedili nas i spremni su za iskorak. Ali onda kada pogledam na ATP listu, na kraju godine ponovo smo nas trojica na vrhu. Istina, mi nećemo biti mlađi, a oni su sve bolji", zaključio je Federer.

