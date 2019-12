IVANIŠEVIĆ OTKRIO BIZARAN NAČIN PRIPREME ĐOKOVIĆA ZA MEČ: Ako je raspoložen onda pet minuta pre meča radimo OVO!

Iako je bilo spekulacija da bi Đoković i Ivanišević mogli da prekinu saradnju, to se pokazalo netačnim, pa su njih dvojica, zajedno sa Marijanom Vajdom napravili plan priprema za narednu sezonu. A deo tog plana je i jedna vrsta bizarne pripreme.

"Sve zavisi kako je Novak raspoložen. Nekada zajedno gledamo smešni video i umiremo od smeha pet minuta pre meča. Pravilo je da nema pravila. Ali kada on izađe na teren, nikada nisam video takvu koncentraciju, to je neverovatno i vidi se zašto je osvojio toliko Grend slemova. Sada će još više da grize u idućoj godini, nakon što je ovu završio na drugoj poziciji. Ali imamo sjajan odnos generalno, kao uostalom i s Vajdom, pričam Novaku i svoje anegdote iz karijere. Hvala Bogu ima na Jutjubu videa pa onda on gleda i umire od smeha. Zaista fenomenalna saradnja, a jako puno pomažu mentalitet i jezik", rekao je Ivanišević za Jutarnji.

Kurir sport

Kurir