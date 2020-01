NJEN MEČ SA SERENOM ĆE BITI NAJGLEDANIJI NA AO: Upoznajte Anastasiju Potapovu, zanosnu rusku teniserku (FOTO)

I’m so sorry I had to withdrew from my doubles match in Seoul and from Wuhan next week due to injury I’ve got in today’s singles match.Hopefully I’ll be ready for Beijing.Очень жаль,что мне пришлось сняться с парного матча в Сеуле и с Вухана на следующей недели из за травмы,которую я получила в сегодняшнем одиночном матче.Отдельные извинения хочу выразить своей напарнице,мне очень жаль что так получилось,надеюсь второй титул не за горами для нас!Будем делать все возможное,чтобы восстановиться к Пекину.

