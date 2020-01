KURIR U MELBURNU! Dan propuštenih šansi: Đere eliminisan sa Grend slema u Melburnu (FOTO)

Od specijalnog izveštača Kurira iz Melburna - Vuka Brajovića

Ako se u tenisu desi da igrač znatno šireg repertoara i dokazanog kvaliteta izgubi meč od protivnika koji poseduje tek nešto više od jedne dimenzije igre – isključiva odgovornost za takav rezultat može se bez puno razmišljanja pripisati poraženom. Danas je Laslo Đere, nažalost, zaslužio da bude ljut sam na sebe – jer je bukvalno sve što je stvorio u meču protiv neubedljivog, ali fanatično upornog Nišioke – bukvalno prosuo u nepovrat kroz enormni broj načinjenih grešaka i neiskorišćenih šansi.

Svima je dobro poznato to da je Laslo u drugoj polovini prošle godine morao da se izbori sa veoma neprijatnim zdravstvenim problemima, i da koksaki i citomegalo virusi mogu da budu mnogo više štetni nego što je, na sreću, kod njega bio slučaj. Ipak, danas se u više navrata činilo da njegova forma nije na željenom nivou, a pogotovo ne na onom iz perioda južnoameričke turneje prošle godine. Iako je prvi set počeo solidno, nedostatak pokretljivosti se manifestovao već sredinom prvog seta, što Nišioka koristi da korak po korak dođe do prednosti od 1:0. Na previše lopti protivnika, naš igrač nije bivao dobro postavljen (ili previsokog stava, ili nedovoljno „u lopti“, ili „na leđima“) što je neminovno dovodilo do neuobičajenih grešaka i pada samopouzdanja, koje se najbolnije manifestovalo upravo u brojnim situacijama kada je Laslo stvarao šanse da se vrati u meč – ili ih mu je pružao sam protivnik, pre svega kroz izuzetno neubedljiv servis, jačine koji je često bivao čak i ispod proseka takmičenja kod dama (111 km/h). Bilo je jasno da je Nišioka prepoznao da najbolja šansa za pobedu leži u tome da navede Đerea na greške, i da će svaki trk koji će uložiti u to da vrati lopticu na protivnikovu stranu terena biti korak u pravom smeru. A trčao je Nišioka na sve strane, uspešno vraćao i najjače Laslove servise i udarce za koje je naš igrač mislio da će postati vineri, 'uvukao' Lasla u njegovu igru i postepeno povećavao nesigurnost i pasivnost kod našeg igrača – manifestovanu u tek nekoliko polovično uspešnih izlaza na mrežu tokom celog meča.

Pojavila se nada kada je Đere uspeo da 'zbije redove' i iskoristi iznenađujući pad efikasnosti kod Japanca sredinom drugog seta, ali je teško stečen „kapital“ osvojenog seta za tili čas nestao več početkom trećeg, kada je Nišioka napravio rani brejk i odlepio se na nedostižnih 4:1. Nažalost, i u tom setu je Đere imao šanse da se vrati, ponovo zahvaljujući pre svega veoma slabim servisima protivnika – ali na kraju nije bilo ništa od toga. Četvrti set je bio prava demonstracija nestabilnosti kod obojice igrača, gde su bukvalno „trgovali“ greškama i brejkovima iz gema u gem – što je neminovno dovelo do taj – brejka, u kome smo se nadali da će Đere uspeti da prepozna važnost poslednje šanse koja mu se ukazala da ostane u meču. No, Nišioka je pravilno osetio da bi odlaskom u peti set previše rizikovao da Đere konsoliduje igru uz inače bolji servis, i odigrao svoj najbolji tenis danas za ubedljivih 7:2 i konačnu pobedu od 3:1 u setovima.

Teško je nalazio reči Nišioka da objasni kako je došao do ove pobede u četiri seta:

"Dosta me je iznenadio teren, koji je bio mnogo brži od onog na kome sam ovih dana trenirao. Bio sam svestan toga da mi prvi servis nije išao, i sve što mi je preostalo da uradim je da budem strpljiv i uporan, i kroz takvu igru nađem način da osvajam gemove. Đere je pokazao da ima veoma dobre udarce, i skoro ceo meč je bio sasvim neizvestan, ali su po meni presudile dve stvari da odnesem pobedu. Prva je bila da sam uspevao da osvojim najvažnije poene, ili je na njih protivnik grešio, i druga - odigrao sam odlučujući taj brejk na visokom nivou. U meču u kome je dosta toga išlo te na moju, te na njegovu stranu – presudila su ta dva kvaliteta...", rekao nam je Japanski teniser.

Da je danas sam sebi bio najveći protivnik, potvrdio nam je i sam Laslo na konferenciji za medije.

"Nisam zadovoljan svojom igrom, a pre svega time što sam odlučio da promenim servis ove godine, u želji da bude još efikasniji. Na treninzima je dobro išlo, ali, eto, ovo nije bio prvi meč tokom kojeg me nije dobro služio. Procentualno danas nije bio loš, ali nije bio dovoljno precizan a ni dovoljno snažan, što mi je stvaralo pritisak u odigravanju poena,“ kaže nam Laslo, i nastavlja:

"Ispostavlja se da sam, nevoljno, sam sebi najveći protivnik u poslednje vreme. Morao bih promeniti način razmišljanja, i to da pre svega ne stavljam toliki pritisak na sebe – i da više uživam u igri na terenu. Bio sam zadovoljan nivoom tenisa na treninzima i prvim mečevima ove sezone u Dohi i Adelejdu, ali sam danas igrao previše promenljivo upravo zbog tenzije koju sam sebi stvaram. Nisam imao problem sa kondicijom, već zbog toga što sam previše razmišljao – što mi je blokiralo motoriku i kretanje. Marljivo sam trenirao poslednjih 6 nedelja, i odlično se osećao na treninzima pred meč - tako da nije u pitanju problem sa kondicijom – već sa glavom. Očekujem više od sebe nego što bih trebao, previše želim rezultate – umesto samo da igram...", iskren je Đere.

Glavni razlog za ovakve oscilacije u igri Đere nalazi u situaciji oko promene servisa:

"Pokušavao sam da stari servis postepeno menjam, ali nisam bio zadovoljan rezultatom – pa sam odlučio da ga u međusezoni potpuno promenim, misleći da sam imao dovoljno vremena da to valjano i sprovedem. Na treninzima je dobro funkcionisao, ali na mečevima to nije bio slučaj – zbog čega sam napet tokom igre. Sada smatram da će biti bolje vratiti se na stari servis, i na tome počinjem da radim od sada...", najavljuje rešavanje nastalih problema Laslo.

O tome koliko je ova sezona važna za karijeru Lasla Đerea, naravno, ne treba pričati. Ali, postoji jedna stvar koja je važnija od svega, ujedno i preduslov za uspeh i sreću koje on zaslužuje – a to je da se Laslo dobro oseća i na terenu, i van njega. Onda će i naporan rad imati i pravi smisao, i stvoriti nadgradnju u igri i strategiji koja bi mu (ponovo) donela uporedne prednosti nad mnogo jačim protivnicima nego što je to bio , uz svo dužno poštovanje, danas veoma srećni Nišioka. I zato, već od sutra valja okrenuti novi list, i radovati se onim lepim stvarima koje tenis čine tako atraktivnim i za publiku i za igrače... Šta je bilo, bilo je – a pred Laslom su brojna lepa (australijska) leta...

