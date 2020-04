KRVAVI NAPAD KOJI JE IZMENIO ISTORIJU TENISA: Dan kada je PSIHOPATA devojčici uništio blistavu karijeru (UZNEMIRUJUĆE)

Monika Seleš je 30. aprila 1993. godine igrala meč četvrtfinala turnira u Hamburgu, protiv Magdalene Malejeve.

Novosađanka je dobila prvi set sa 6:4, u drugom je gubila sa 3:0. Međutim, Monika je preokrenula na 4:3. Sa tribina je tada na teren uleteo Ginter Parhe i nožem ubo u leđa jugoslovenku teniserku.

Nemac je napao Moniku nožem dužine 23 centimetara. Parhe je Moniku ubo u predelu lopatica, a rana dubine 1,5 cm zauvek je promenila istoriju tenisa. Ovaj incident šokirao je ceo svet.

Ginter Parhe, koji je tada imao 38 godina bio je opsesivni navijač Nemice Štefi Graf, nije mogao da podnese činjenicu da njegova miljenica više nije prva teniserka sveta, jer ju je sa tog mesta pomerila Selešova.

Selešova je u suzama napustila teren, a zbog ove povrede morala je da pauzira nekoliko godina. Ona se vratila tenisu posle dve godine, ali nikada više nije zaigrala u Nemačkoj.

"Neverovatno je da me je taj čovek povredio sa namerom, a za to nije dobio nikakvu kaznu. Jednostavno, ne želim više da idem u Nemačku, ne osećam se prijatno i sve me podseća na taj dan", govorila je Monika.

Sud je naknadno proglasio Parhea mentalno poremećenom osobom, pa nije krivično odgovarao za svoj zločin. Parhe je osuđen na dve godine lečenja na psihijatriji.

Monika Seleš je rođena u Novom Sadu 2. decembra 1973. godine. Ona je 1990. godine postala najmlađa osvajačica Rolan Garosa u istoriji, imala je samo 16 godina. U karijeri je osvojila devet Gren slem titula.

Selešova je 1994. godine uzela američko državljanstvo, a posle povratka na teren nakon napada osvojila je samo jednu Gren slem titulu. Monika je u karijeri osvojila 53 titule.

