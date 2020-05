KO NEĆE DA SE VAKCINIŠE TAJ NEĆE MOĆI DA SE TAKMIČI! Hrvatski lekar prokomentarisao Đokovićev stav o vakcinama

On je kazao da će postojati pravilo koje će svi profesionalni sportisti morati da poštuju.

Neizbežno je bilo pitanje i šta misli o stavu Novaka Đokovića, ali i "teorijama zavere" hrvatskog fudbalera Dejana Lovrena.

"Ne želim govoriti o njihovim motivima. Postoje roditelji koji odbijaju vakcinu, ali lično smatram da je uz antifašizam, vakcina najveća tekovina 20. veka. U određenim županijama u kojima vakcinacija nije visoka nama su se vratile male boginje. Deca umiru od bolesti koju smo decenijama smatrali iskorenjenom. Potrebno je razgovarati o ovom problemu i u sportu. To je političko, zdravstveno i filozofsko pitanje", rekao je Bahtijarević za Index.

On je obaveznu vakcinaciju uporedio sa doping testovima.

"Slično je i sa antidoping testovima, postoje sportisti koji se tome protive, ali oni se ne mogu takmičiti u profesionalnom sportu. Onaj ko se ne želi vakcinisati u budućnosti se neće moći baviti profesionalnim sportom, to je moj lični stav i uverenje. Moramo čuvati zdravlje sportista, to je preduslov za takmičenje"; dodao je on.

