NE JEDEM 16 SATI DNEVNO! Novak Đoković KONAČNO otkrio sve TAJNE svoje ishrane, ali i koju DIJETU koristi već godinu i po

- Dotakao bih se teme autofagije. Koliko je bitna, ta vrsta posta 16 - 8 je popularna, 16 sati se ne jede, 8 sati se jede, to ja primenjujem, osetio sam u poslednjih godinu i po dana koliko to praktikujem, dosta poboljšanja u sistemu za varenje, bolje spavam, imam veću energiju tokom dana, imam manje padova - rekao je Đoković i time najavio temu o kojoj je opširnije govorio profesor.

Profesor Ivanov, je istakao značaj voća, orašastih plodova, integralnih žitarica i druge vrste kvalitetne hrane.

- Vi otvarate neke teme koje su priča same za sebe. Važno je koju vrstu hrane jedemo, koliko jedemo i kada jedemo. Kao i kada jedemo i kada ne jedemo. Za doručak jedemo ugljene hidrate. Postoje priče da voće ne treba jesti ujutru, to je greška. Čim se sunce rodi, izluči se insulin, on žudi za ugljenim hidratima. Doručak treba da bude količinski najveći. Za ručak treba da unosimo proteine. U dva sata popodne jedemo, proteini koje smo uneli za ručak, moraju da čekaju "portira" na mišićnim ćelijama. Taj "portir" je hormon rasta, koji se luči sa zalaskom sunca. On će tokom noći te aminokiseline da unese u mišiće i druge organe - rekao je profesor.

Objasnio je to podrobnije:

- Nakon 12 do 16 sati gladovanja, dokazano je da se u našem organizmu aktivira jedan proces koji je jedan nobelovac Japanac (Jošinori Osumi prim. aut.) nazvao autofagija i to je proces koji ima iceliteljsko dejstvo na ceo naš organizam, na naše emocije, našu dušu i telo, a ima i preventivno dejstvo. Ako ništa ne unosimo 12 sati, naš mozak gleda gde može da pronađe neku rezervu. Onda nađe neki mikroorganizam, patogenu bakteriju i razori je i reciklira, onda nađe neku mutiranu ćeliju, i od razgrađenih materijala napravi ekstra energiju, pa imamo dodatno gorivo, jer smo imali ćelije i strukture koje su nam bile nefunkcionalne i tu ćeliju uzme za stvaranje novih mladih, zdravih ćelija. Ako mi ručamo u 2 ili 3 sata popodne, u 2 do 3 sata posle ponoći se aktivira autofagija i ona će očistiti naš organizam od mikroorganizama, arterosklerotskih naslaga na zidovima krvnih sudova, od malignih ćelija. Ona će nam očistiti organizam i pripremiti gorivo za sutradan, ali mora da prođe 12 do 16 sati. Ako nam je organizam istreniran treba manje vremena, trebaće nam u početku 16 sati, pa će se spustiti na 12. Važno je znati kada autofagija treba da se uključi. Ona mora da se uključi noću. Kada se luči hormon rasta i hormon melatonin. Nije dobro ako noću jedemo, a očekujemo da se autofagija uključi tokom dana. Može, ali pitanje je koliko će biti efikasna.

