OVAKO JE IZGLEDAO PRVI SUSRET NOVAKA I JELENE: Jedan njegov neprimetan gest je stvorio emotivnu vezu

Navršilo se sedam godina od smrti Jelene Genčić, teniske majke Novaka Đokovića.

Jelena je bila prvi trener Novaka Đokovića, a u ispovesti je pre desetak godina opisala prvi susret sa budućim najboljim teniserom na svetu.

"Radila sam sa decom na terenima i videla dečaka koji visi na ogradi oko terena i posmatra šta radimo. Bila su tri terena jedan do drugog i ja sam primetila da dečak kruži i sluša šta objašnjavam igračima. Na kraju sam mu prišla i pitala ga da li zna koji je sport u pitanju, a on mi je rekao da je to tenis. Kazao mi je i da je već držao reket u rukama. Zapitala sam ga da li bi želeo da nam se pridruži, na šta je on odgovorio: 'Čekao sam da me to pitate.' Izašli smo na teren i radili, i istog dana sam shvatila da je rođen za tenis. Zatražila sam da me upozna sa svojim roditeljima. Mislila sam da su oni gosti na Kopaoniku, a ne da tu žive. Đokovići su sportska porodica. Novakov otac i majka su skijaši i oni su na Kopaoniku otvorili palačinkarnicu tako da su mogli da budu na planini tokom zime i dva letnja meseca da bi skijali i trenirali. Rekla sam im da posle Monike Seleš nisam uočila nijednog igrača kao što je njihov sin i da mislim da će on sa 17 godina biti među prvih pet u svetu. Bili su začuđeni mojim tvrdnjama, a sada kad razmislim, mora da su mislili i da nisam normalna. Naime, Srđan raspitao se kod novinara koji su bili na Kopaoniku ko sam ja i kada su mu oni kazali da sam stvorila Moniku Seleš, porodica mi je poverovala", pričala je Jelena svojevremeno za Vreme.

Jelena je objasnila i kako je odmah u malom dečaku prepoznala budućeg šampiona.

"Kada sam mu prišla i pitala ga da li želi da nam se pridruži, bilo je vreme za pauzu za ručak. Rekla sam mu da dođe na teren u 14 časova. On je bio tamo već u 13.30 i čekao me stojeći a ne sedeći, što je značilo da jedva čeka da počne. Mislim da on i danas na treninge dolazi pola sata ranije. Odmah sam shvatila i da ima sposobnost da predvidi šta će odigrati protivnik, a mogućnost predviđanja protivnikovih poteza karakteriše vrhunske igrače. Imao je i odličnu percepciju lopte, a to je vreme koje je potrebno od uočavanja gde se ona nalazi do reakcije mišića koji pokreću telo ka njoj. Tokom tog prvog razgovora sa njegovim roditeljima dogodilo se još nešto. Na početku, Novak je stajao kraj svojih roditelja i tokom razgovora on mi je korak po korak prilazio, da bi se u trenutku kada sam rekla da će biti među prvih pet na svetu naslonio na mene. To je bio neprimetan gest, ali tada je između nas uspostavljena i emotivna veza i znala sam da mi veruje, a to mu je davalo sigurnost. Znate, onako kako neko igra tenis sa šest ili sedam godina igraće ga celog života. Naravno da će se tehnika razvijati s vremenom, ali suštinski pristup tenisu ostaje isti i ne menja se."

Kurir sport

Kurir