NEKE GRUPE, ELITA, VLADARI ŽELE DA ZAPOVEDAJU SA VRHA! Đoković otvorio dušu: Nisam bezgrešan, ali NEĆU DA BUDEM ROBOT!

Upravo o tim stavovima koje deli na društvenim mrežama i odgovornosti koju nosi, Novak je govorio u „Wish & Go“ Podcastu Sport Kluba.

Velika bura se podigla u domaćoj i stranoj javnosti kada je srpski teniser tokom trajanja pandemije koronavirusa izneo svoje mišljenje o vakcinisanju. Privukao je ogromnu pažnju i izazvo burne reakcije.

Novak je istakao da se nalazi u privilegovanoj poziciji, jer zahvaljujući uspesima koje je ostvario njegova reč se daleko čuje.

"Nema veliki broj sportista tu privilegovanu poziciju. Zaradio sam je svojim uspesima i zahvalan sam na njoj. Ona je jedan od razloga zašto se ja i dan danas bavim profesionalnim sportom", istakao je Đoković.

Prvi reket sveta ističe da su za njega, pored sporta, najbitnije teme zdravlje i edukacija.

"Ishrana, mentalno, fizičko i emotivno zdravlje su na neki način deo moje struke i onoga čime se bavim. Teme koje su u vreme korone uzburkale javnost su teme koje mene interesuju i okviru su onoga što sam vam objasnio. Znao sam da kada budem krenuo da radim svoj mini-podcast uživo na Instagramu da će to da izazove reakcije, kako pozitivne, tako i one druge. Kako na to reagujem? Ne mogu da kažem da me ne dotiče. Ljudi me kritikuju i optužuju da koristim platformu za širenje pseudonauke i negatvnih informacija, koje mogu da utiču na zdravlje ljudi. To su ozbiljne stvari. Trudio sam se da sve vreme, tokom razgovora, budem u ulozi domaćina. Nekog ko radi intervju, razgovara sa određenom osobom i postavlja pitanja u vezi sa strukom kojom se ona bavi. Kroz razgovor sam sam se nadovezivao i davao lične primere. Na kraju krajeva, svestan sam da šta god da kažem ili uradim, ne mogu da zadovoljim sve. Meni to i nije cilj. Trudim se da nikada ne napadam ličnosti i da ne osuđujem bilo koga, već da pričam o konstruktivnim stvarima i da dajem svoje primere i kako je to uticalo na moje zdravlje, moj oporavak, moje nastupe i moje okruženje", objasnio je Novak.

Đoković ističe da ne želi da bude po strani, da se ne bavi društvenim temama i otkriva za koje vrednosti se on zalaže.

"Imao sam priliku da se u svojoj karijeri susretnem sa svakavim ljudima, stvarima i temama, koje su bile kontroverzne. Ljudi se uvek pozivaju na odgovornost jer ti moraš da budeš svestan toga koliko svaka informacija koju podeliš odjekuje, koliko daleko se čuje i koliko ljudi to upijaju. Ne kažem da sam ja bezgrešan u tome. Sigurno je da kažem neke stvari za koje posle pomislim da li je trebalo tako. Čovek sam i nemam problem da kažem da sam pogrešio. Ali, ne mogu da budem robot i da čitav život budem zatvoren u nekoj ljusci ili mehuru. Ja jednostavno nisam takva ličnost. Ne gledam sa visine, niti kritikujem bilo koga ko hoće da bude po strani i da se ne bavi bilo kakvim društvenim temama. Ali, ja sam ličnost koja želi da istakne određene stvari jer imam neki uticaj u društvu i želim da podelim nešto što kroz moje iskustvo nekome može da bude korisno, a nekome možda i ne. E sada, kako će ljudi to da upiju i usvoje, ne mogu da utičem na to u velikoj meri. Neke grupe ljudi, elita, vladari, kako god hoćete da ih nazovete, žele da određene stvari stvari budu na određen način i da niko ništa ne kaže i da se samo sluša kako zapovedaju oni s vrha. Jednostavno, ja ne osećam da je to ispravno i demokratski. Ako smatram da je nešto ispravno i u skladu sa Božijim zapovestima, sa životnim načelima i pravim vrednostima, onda apsulutno podržavam. Podržavam borbe za prava ljudi na jednakost, poštovanje, fer-plej, korektnost u životu, uvažavanje… To su vrednosti za koje se zalažem i sa kojima sam u skladu", iskren je Novak.

