OLGA DANILOVIĆ SE OBRATILA NOVAKU DIRLJIVIM PISMOM: Posle ovoga spisak pravih prijatelja neće biti isti!

Mlada i talentovana srpska teniserka Olga Danilović, koja je učestvovala na turniru "Adrija tur" u Beogradu, obratila se dirljivim pismom Novaku Đokoviću.

Danilovićeva se zahvalila na pozivu za učešće i ujedno poželela svima dobro zdravlje.

"Dragi Nole,

Pre svega tebi, članovima tvoje porodice, tvog tima, Grigoru, Borni i svima koji biju bitku sa Covid-19 želim brz oporavak.

Želim da ti se zahvalim na pozivu da učestvujem u humanitarnom projektu Adria Tour i ukazanom poverenju da moje prisustvo i igra mogu da doprinesu veličini događaja i krajnjem cilju, a to je bilo prikupljanje sredstava u humanitarne svrhe.

Na kraju nije ispalo onako kako smo svi želeli, ali takođe znam da smo se svi trudili da se pridržavamo propisanih mera. Već je rečeno, ali ponoviću, svaki gledalac je na ulazu dobijao masku i uputstva i mogao je da dezinfikuje ruke na svakom koraku. Zato je ružno prebacivati odgovornost na jednu osobu, svako je imao izbor da upotrebi tu masku ili čak i da ne dođe na turnir ako ne želi! Zbog toga smo svi odgovorni, baš kao što je i ceo svet odgovoran za širenje pandemije", stoji u pismu Olge Danilović.

Talentovana srpska teniserka nije krila divljenje za Novaka za njegovo ponašanje tokom "Adrija tura".

"Bila sam svedok koliko se pre svih ti, nisi štedeo, da svakom klincu podeliš osmeh i po koju lepu reč i da si imao strpljenja za svakoga. Ja sam možda i prošla bolje što nije svaki gledalac poželeo da me dotakne kao božanstvo, da me ponešto upita ili pročita šta mi je posvetio. Ti si imao poštovanja za svakoga ko ti se obratio. Grigor je u Beogradu zaista toplo dočekan i on je to uzvratio svojom neposrednošću i iskreno se nadam da će mu uskoro biti bolje. A Borna je u Zadru bio pravi domaćin svima nama baš kao i teniski savez Hrvatske i ostali igrači i svima želim da se zahvalim na tome. Svi učesnici, članovi organizacije i gledaoci su prepoznali veličinu i dobrodušnost tvoje ideje da kroz ono što najbolje radimo, a to je da igramo tenis, pomognemo onima kojima je to potrebno.

Mi, kao profesionalni sportisti, navikli smo da poznajemo protivnika sa druge strane mreže, da znamo koja mu je taktika i da se sportski nadmećemo. Navikli smo na fer-plej, a ovaj podmukli protivnik zaustavio je život cele planete, a samim tim i učinio da mnogo većem broju ljudi potrebna pomoć. Zbog toga želim da ponovim da mi je bila čast što si me pozvao i verovao da zajedno možemo da pomognemo ljudima koji su ugroženi.

Posle ovoga neke stvari neće biti iste, pre svega, veruj mi, spisak pravih prijatelja.

U nadi da ću uskoro imati priliku da delim teren sa tobom, najboljim na svetu,

Želim ti brz oporavak

Tvoja prijateljica Olga", napisala je emotivna Danilovićeva.

Kurir sport

Kurir