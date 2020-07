KRIVO MU JE ŠTO JE NOVAK POBEDIO, ŽAO MU FEDERERA: Čuveni Šveđanin o NAJBOLJEM TENISKOM MEČU svih vremena (VIDEO)

Stefan Edberg (54) je trener slavnog Švajcarca pa ne čudi što taj najbolji meč u istoriji pamti i sa dozom loših emocija, jer je trofej na kraju podigao srpski as iako to u jednom trenutku nije bilo moguće zamisliti.

foto: AP

- To je bio neverovatan meč! Imao je sve što treba i verovatno je najbolji koji sam ikad gledao. Kvalitet tenisa bio je izvanredan od prvog do poslednjeg poena. Bilo mi je žao Federera, bio je verovatno bolji igrač na terenu, imao je sve, dve meč lopte na svoj servis... Ne bi niko pomislio da to moće da se izgubi, ali je izgubio - rekao je Edberg, pa nastavio:

- Rodžer i ja smo prijatelji, bio je to težak poraz. Ipak, moramo da odamo priznanje Đokoviću za pobedu, njegov tenis bio je izuzetan! Bio je to spektakularan duel najvećeg mogućeg kvaliteta. Finale između Borga i Mekinroa je klasik, gledao sam to kao dete, ali finale Vimbldona 2019. je bilo daleko kvalitetnije.

G. F / Kurir sport

Kurir