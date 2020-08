NJUJORK TAJMS REŠETAO SRBINA! Amerikanci zasuli Novaka NEPRIJATNIM pitanjima, a on im BRUTALNO ODGOVORIO!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković odgovarao je na škakljiva pitanja novinara uglednog američkog lista "Njujork Tajms".

Novak je potpuno otvoreno govorio o koronavirusu, organizaciji Adria tura, noćnim izlascima u vreme korone i brojnim drugim škakljivim temama.

Novak je nedeljama bio na meti medija, posebno američkih i britanskih, zbog organizacije humanitarnog turnira Adria tour.

"Pokušali smo da uradimo nešto sa dobrom namerom. Da, napravili smo neke poteze koji su mogli da budu urađeni drugačije, ali da li ću doveka biti kriv što sam pogrešio? Mislim, OK, ako je tako, u redu – prihvatiću jer samo to i mogu. Znam da su mi namere bile dobre i tačne, i da imam šansu da ponovo organizujem Adrija tur, to bih i uradio", rekao je Đoković za "Njujork Tajms".

Amerikance je zanimalo kako se srpski teniser izborio sa koronom i da li oseća neke posledice.

"Uradio sam skener pluća i sve je u redu. Posle negativnog testa na koronu uradio sam još nekoliko testova. Dao sam krv, urin, stolicu, sve što sam mogao. To svakako radim redovno, ali sada sam više puta jer i dalje ne znamo protiv čega se borimo", kaže Novak.

Naravno, nezaobilazna tema bili su i noćni izlasci u Beogradu u vreme korone.

"To su sponzori organizovali i pozvali su igrače. Osećali smo se komforno, srećno i uživali smo u tom trenutku. Kada neko iz Australije ili Amerike gleda šta se dešavalo u Srbiji, sigurno pomisli: 'O, Bože, da li ste ludi?' Tako da razumem sve", rekao je Đoković.

Novak smatra da nije uradio ništa loše i ponavlja da je imao najbolje moguće namere kada se upustio u organizaciju turnira.

"Da, žao mi je ljudi koji su se zarazili koronavirusom, ali da se osećam krivim što se neko zarazio od tog trenutka u Srbiji, Hrvatskoj i regionu? Naravno da ne. Iskren da budem, to vam je kao lov na veštice. Kako jednu osobu možete kritivi za sve?", zaključuje Srbin.

Podsetimo, Novak će u Njujorku učestvovati na dva turnira. U petak startuje Sinsinati, kao priprema za US open, koji počinje 31. avgusta.

Kurir sport

Kurir