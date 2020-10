TO SU SVE LAŽI! Ivanišević OTKRIO zašto ga nema u Novakovom timu! Razlog NISU karte

Razlog je dogovor sa Marjanom Vajdom koji u ovom delu godine prati srpskog asa na turnirima.

- To je bilo po programu da se Marjan Vajda i ja delimo po pola turnira. U prvobitnom rasporedu trebalo je da ja radim Vimbldon i US Open, a on Australiju i Rolan Garos. Ne odlučuje Uno, to su sve laži, pokazao sam papir... ha ha, bilo je šteta što se neslavno i glupo završilo na US Openu, ali važno je da ga to nije koštalo i da je u Rimu pokazao da je spreman i da ga to ne može poljuljati i da je ipak najbolji igrač na svetu, kazao je Ivanišević.

foto: Profimedia

Hrvatski trener nije komentarisao izjavu Krega O'Šonesija koji je njega označio kao razlog za odlazak od Đokovića.

