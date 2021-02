OPET SE JAVIO KIRJOS I BRUTALNO ISPROZIVAO NOVAKA: Đokoviću, pa ti golišav posećuješ žurke usred pandemije!

Vidno raspoložen, jedan od najekstravagantnijih likova u istoriji svetskog tenisa – po mnogima nesvaćen, po mnogima nekulturan – nesporno je veliki teniski talenat koji se i dalje traži na terenu i van njega.

Prisutnim predstavnicima medija je upravo taj segment ponašanja „van terena“ i kritika koju je na tu temu uputio najbolji igrač sveta Novak Đoković na jučerašnjem obraćanju „sedmoj sili“ bila posebno interesantna, te je Nik zamoljen da prokomentariše te Novakove reči.

„To je bila čudna izjava sa Novakove strane o meni, moram da vam priznam. Po meni bi imalo više smisla da je rekao da nema poštovanje za ono što radim „na terenu“ a ne „van njega“ – jer bih razumeo da mu se ne dopadaju neke dosadašnje manifestacije mog ponašanja na terenu. Mislim da sam se, štaviše, dobro ponašao u mečevima protiv njega. Ponavljam, čudi me što je svoju kritiku usmerio na moje ponašanje van terena, jer mislim da sam u tom smislu bio veoma predusretljiv i dobronameran, a naročito tokom pandemije. Isporučivao sam hranu ljudima po celom gradu, pratio sam sve karantinske mere u nastojanju da eventualno ne postanem prenosilac virusa, sada nastojim da sprovedem u delo brojne donacije za osobe kojima je uskraćena mogućnost da redovno dolaze do hrane putem moje fondacije... Zato mi je veoma čudno što je usmerio svoju kritiku baš na to,“ kaže Kirijos.

„Novak je „čudan macan“ – strašan teniser, ali neko ko takođe može sebi da priušti da uživa na žurkama bez majce tokom globalne pandemije; to mi zaista nije jasno kod njega. Kritika od takvog čoveka ne može da me poremeti, makar ona i bila tako oštra kao što ste imali prilike da čujete...“ rezimira Kirijos, uz osmeh i komentar posle tog izrečenog odgovora: „Baš sam ovo dobro rekao, a?“

No, Kirijos ne bi bio Kirijos da bukvalno deset sekundi kasnije ne bi pohvalio Novaka kao jednog od najvećih tenisera svih vremena, uz Rafu i Rodžera.

„Sva trojica su velikani našeg sporta, i svaki na svoj način. Verovatno nikada nećemo videti takvu dominaciju kao što je bila Novakova, kada je onomad vezao više od 60 pobeda ili slično. Ipak, po meni je Rodžer najveći igrač svih vremena – zbog svoje umešnosti, finesa, tehnike, sposobnosti i talenta – po čemu „šije“ Novaka i Rafu. Kada je na vrhuncu igre, on je prosto nedodirljiv.

Teško da ćete ikada videti igrača koji će biti tako dominantan na jednoj podlozi kao Rafa na šljaci. Čudno je to što, iako je po meni najbolji igrač svih vremena, Rodžer možda i nije najveći u svojoj eri – jer ima negativan skor protiv obojice. Meni je, zapravo, Endi Rodik bio teži protivnik od Novaka – sa kojim sam imao samo dva meča do sada. Protiv Nadala sam prolazio dobro, jer moj stil njemu tada nije ležao – a stil je taj faktor koji pravi razliku u rivalstvima. Rodžer ima tu moć da vas sa takvom lakoćom teniski „ponizi“, da vam se učini da ste loš igrač. Ali, šta reći – evo, upravo gledam Novaka protiv Šardija, i francuz ne izgleda kao neko ko uopšte veruje da može da pobedi. Kada dođete do tog nivoa, mora da ste izuzetno dobri!“ zaključuje Kirijos jednu od za njega najprijatnijih konferencija za medije na Grend slemu.

Kurir sport / Vuk Brajović

