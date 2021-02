NE ŽELIM DA MU POKLANJAM PAŽNJU, NE ZANIMA ME TIP: Đoković stavlja tačku na priče o odnosu sa Kirjosom

Najbolji teniser sveta Novak Đoković je još jednom prokomentarisao ponašanje i prozivke Nika Kirjosa.

Đoković je odgovarajući na pitanje Kurira, da li oseća potrebu da sa Nikom sedne i popriča, kazao.

- Ne želim previše da komentarišem, on to traži. Traži pažnju. Ja mu je neću dati jer je ne zaslužuje. Nemam potrebu i osećaj da treba da se sedne sa njim, apsolutno me ne zanima tip.

Najbolji teniser sveta silovito je krenuo u odbranu titule na Otvorenom prvenstvu Australije.

Novak je na startu popularnog Ozi opena ubedljivo savladao iskusnog Francuza Žeremija Šardija sa 3:0 u setovima (6:3, 6:1, 6:2).

Đoković je od prvog do poslednjeg minuta kontrolisao dešavanja na terenu. Delovao je impresivno i za svega 1 sat i 31 minuta igre uspeo je da izbori plasman u narednu rundu takmičenja.

Srpski as će u drugom kolu odmeriti snage sa američkim teniserom Fransisom Tijafoom, koji je na startu takmičenja ubedljivo savladao Italijana Stefana Travalja.

