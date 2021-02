MEDVEDEV OTKRIO ČEGA SE NAJVIŠE PLAŠI KOD ĐOKOVIĆA! Rus zna koji je jedini način da pobedi Novaka!

Do sada su igrali sedam puta i Đoković vodi 4:3

"Ne verujem da taj međusobni skor igra neku ozbiljnu ulogu osim ako je recimo 10:0. Onda se to svakako uvuče u glavu, da nisam dobio nijedan u deset mečeva. Kada je 4:3 svaki meč je različit. Samo jednom smo igrali na grend slemu, izgubio sam ovde na Australijan openu u veoma tesnom meču, kada nisam bio na sadašnjem nivou. Ovo će biti novi meč, ali to što sam sa njim igrao sedam puta je svakako važno iskustvo. Dajem primer Aslana, kada je prvi put igrao sa nekim iz Top 3, bilo je teško sa pobedi. Da je igrao sa njim sedam puta, možda bi imao više šansi", objasnio je Rus

Medvedev se osvrnuo na Đokovićeve reči da nikom ništa neće pokloniti.

"Kada Novak kaže da nikom neće ništa dati, verujem mu. Neću reći da mu ne verujem. Da, verujem mu. Da biste ga pobedili morate da igrate svoj najbolji tenis, da budete fizički na nivou četiri ili pet sati, mentalno takođe. Nikad ne znate kako će ići neki meč. Osvojiti slem protiv Nekog kao što je Novak, to je veliki motiv, ne postoji nešto veće od toga. Dopada mi se Novak, cenim ga kao igrača. I kao osobu. Tako da ja ove reči ne uzimam kao nešto negativno. Kao što sam rekao, motivisan sam i bez toga", dodao je Danil.

Ipak Rus je optimista i objasnio je zašto veruje u svoj trijumf.

"Teško je reći, ali u poslednja tri meseca sam uspeo da dobijem sve igrače iz Top 10 osim Rodžera. Novaka sam pobedio u Londonu, možda tad nije bio u najboljoj formi, ali je to ipak mesto gde je uzimao titulu četiri ili pet puta, slično ovom ovde. Sve te sitnice, iskustvo igranja mečeva sa njim sedam puta, tri pobede, sve to mi daje šansu da budem pobednik i u nedelju. Ipak, moraću da igram najbolje što mogu. Nikad ne znate do samog meča kako će da bude. Nadam se da ću igrati najbolje i da ću imati šanse da pobedim".

Rus je otkrio šta ga najviše brine u Novakovoj igri.

"Da budem iskren, to su oni momenti kada je u zoni da ništa ne promašuje. Pogađa linije, igra kros, forhend, bekhend, ne promašuje. To je najteže kad igrate sa njim. Tu bih i ja trebalo da budem dobar. Zato su neki od naših mečeva do sada bili neverovatni. Nekoliko puta kada sam ih gledao ponovo, rekao sam, pa ovaj nivo je neverovatan. Tako moram da igram i u nedelju, jer smo svi videli da nikom ništa neće pokloniti", zaključio je Medvedev.

