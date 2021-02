NOVAK PRED FINALE MELBURNA SA MEDVEDEVIM: Poštovanje prema mladim igračima, ali oni imaju još puno posla da urade...

Biće to osmi duel Djokovića i Medvedeva, a srpski teniser trenutno vodi sa 4:3.

"Bio je to pravi 'rolerkoster', u to nema sumnje, sa povredom u trećem kolu, pa dilemom da li ću uopšte moći da izađem na teren protiv Frica. Imao sam zaista velike izazove, da bez treninga, igram protiv velikih igrača kao što su Fric i Zverev", rekao je Đoković za Eurosport, pa nastavio:

"Volim kad me testiraju na početku turnira, da uđem u formu, a bio sam testiran na više nivoa tokom ovog takmičenja, ali sve u svemu nalazim se u dobroj situaciji. Način na koji sam igrao, kao i to kako se osećam, daju mi dozu optimizma pred početak finala", otkrio je Novak.

Prvi reket sveta govorio je i o finalu sa Medvedovim, za kojeg mnogi kažu da je "Noletov klon".

"Pritisak je uvek prisutan i to je deo onoga čime se bavimo. Mnogo se govorilo o novim generacijama koje dolaze i koje treba da zauzmu mesto 'velike trojke', ali realno to još uvek može da se desi. O tome možemo da pričamo ceo dan... Moje poštovanje prema svim mladim generacijama, ali oni moraju još mnogo posla da urade. Ja neću da stanem ovde i da im se predam. Moraju da se pomuče za to", zaključio je Novak.

