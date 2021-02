ĐOKOVIĆ NIJE OBIČAN ČOVEK! Fizio ATP-a i dalje u šoku: Ne znam nikog ko je igrao sa takvom povredom!

Fizioterapeut ATP-a, koji je želeo da ostane anoniman, za sajt "Punto de Brea" otvoreno je govorio o povredi koju je najbolji teniser sveta Novak Đoković zadobio na meču protiv Tejlora Frica.

Novak je u Melburnu po deveti put u karijeri uspeo da podigne trofej, iako je u trećem kolu doživeo povredu mišića abdomena zbog koje bi većina odustala od takmičenja.

"To je delikatna oblast koja zahteva isto takav tretman. Kada imate naprsnuće, morati videti u kom pravcu se to dešava. Čak i da je u pitanju sitno naprsnuće, gotovo da je nemoguće igrati. Ako je rascep po pravcu, moguće je, ali uz mnogo bola. Dubina tog rascepa je takođe bitna. Novakova igra me upućuje na to da se radi o plitkom rascepu", objašnjava fizio ATP-a.

foto: Profimedia

On je istakao da je gotovo nemoguće igrati sa takvim bolom.

"Zamislite da vas neko ubode u predelu stomaka iglom, vlakna naprsnu na tom mestu. Vlakna u ovom delu tela se pomeraju u jednom smeru kada se istežu, na jedan način kod bekhenda, na drugi kada se savijamo. Teško je tretirati i izolovati ih od svega. Čak i pri disanju i običnom hodanju, reaguju".

On dodaje da mu nije jasno kako je Novak uspeo da istrpi takav bol.

"Lično, ne znam nikog ko ima rascep, a da može da udara lopticu, mada je Đoković druga vrsta čoveka, što me navodi na to da je procep plitak. Ne bi trebalo da je dubok jer u suprotnom ne bi mogao da se kreće i igra. On je to uradio, ne znam kako, ali uspeo je".

Podsetimo, nakon finala Đoković je bio na magnetnoj rezonanci i ustanovljeno je da ima rupturu mišića od 2,5 centimetra.

Kurir sport

Kurir