NAJBOLJI SVIH VREMENA: Svetske kladionice HITNO PROMENILE KVOTE! Novak sada apsolutni favorit na tri od četiri grend slema

Do sada je bilo nezamislivo da jedan teniser ima toliko veliku prednost u odnosu na sve ostale

Novak Đoković veliki je favorit da postane najbolji teniser u istoriji belog sporta! Kladionice to kažu, a one obične retko greše!

Da izađemo iz jezika koeficijenata i da sve prevedemo u procente. Đokovićeve šenase, prema procenama bukmejkera, da osvoji najviše grend slemova u istoriji tenisa iznose oko 60 odsto. Iza njega je Nadal sa 35 odsto, a najmanje šanse daju se Federeru, tek 15 odsto. Novakova dominacija u Australiji i osvajanje 18. grend slema značila je i hitne promene kvota na svim narednim velikim turnirima.

Tako je srpski as apsolutni favorit na Vimbldonu, US openu i Australijan openu! A posebno je zanimljiv odnos snaga u Parizu. Do sada, svake godine, Rafael Nadal imao je ubedljivo najviše šanse da uzme Rolan Garos, ali... Nove okolnosti donele su gotovo izjednačene šanse za Španca i Srbina!

Federera nema ni na mapi, a njegov eventualni trijumf na nekom od narednih grend slemova bio bi veliko iznenađenje.

Zašto su procene kladionica uopšte i bitne? Ako oni omanu u svojim prognozama, to ih obično košta velikog minusa. Zato se baš retko dešava da njihove predikcije ne bude ostvarene u praksi. Nema razloga da ne verujemo da su i ovoga puta u pravu.

Svetske kladionice Rolan Garos 1. Nadal 2,35 2. Đoković 2,95 3. Tim 6,00 4. Medvedev 17 5. Federer 20 Vimbldon 1. Đoković 2,50 2. Nadal 8,00 3. Cicipas 9,00 4. Medvedev 10 5. Federer 10 US open 1. Đoković 2,05 2. Tim 7,50 3. Medvedev 8,50 4. Nadal 10 5. Federer 10 Australijan open 1. Đoković 2,15 2. Medvedev 6,00 3. Tim 7,00 4. Nadal 8,50 5. Federer 17

Kurir sport / Miloš Bjelinić

Kurir