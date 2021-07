POSTOJE DVA NOVAKA: On je kao ulični borac! Može da napiše knjigu kako se bori do kraja

Najmlađi šampion u istoriji Vimbldona Boris Beker zadovoljan je kako najbolji teniser sveta Novak Đoković do sada igra na Vimbldonu.

Nemac, koji je kao Novakov trener osvojio šest Grand slem trofeja, kaže da je u vrhunskom tenisu najvažnije imati jake nerve.

- Važno je naučiti da kontrolišete svoje emocije i da ne odustajete dok se ne odigra i poslednji poen. To imaju Rodžer i Rafa. Novak Đoković može da napiše knjigu o tome. Dopada mi se njegov stav. On je poput uličnog borca - objasnio je Beker Englezima kakav je Novak.

Nemac je objasnio da je dok je trenirao Srbina otkrio da je Novak sasvim drugačiji na terenu od toga kakav je u privatnom životu.

- Kada sam počeo da radim sa njim, trebelo mi je vremena da shvatim kakav je on van terena. Ta ličnost je sasvim drugačija od one koju vidite na terenu. Kao igrač se ponaša veoma mehanički, hladno. Sasvim je drugačiji privatno. To je najprijatniji karakter koji možete naći, uvek mi je bilo zanimljvo kako takve dve ličnosti mogu da budu u jednoj.

Kurir sport