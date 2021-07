SENZACIJA! Rodžer Federer eliminisan sa Vimbldona! Poljak nije dao Švajcarcu NI SET

Poljski teniser Hurber Hurkač plasirao se u polufinale Vimbldona pošto je danas pobedio Švajcarca Rodžera Federera sa 6:3, 7:6, 6:0.

Nakon što je u osmini finala eliminisao Rusa Danila Medvedeva, trenutno 18. teniser sveta je danas bio bolji i od osmostrukog šampiona Vimbldona i osvajača 20 grend slem titula.

Do pobede i svog prvog grend slem polufinala stigao posle sat i 50 minuta igre. On je, takodje, postao i drugi Poljak u istoriji koji je stigao do polufinala grend slema, posle Ježija Janoviča.

foto: EPA-EFE/VICKIE FLORES

Hurkač je prvi set rešio brejkom u šestom gemu, u drugom je od 1:4 stigao do taj-brejka koji je na kraju dobio sa 7:4, da bi treći dobio sa "nulom".

Poljak je odservirao deset asova, osvojio je 77 odsto poena na svoj prvi servis i spasio tri od četiri brejk lopte sa kojima se suočio na Centralnom terenu. Sve vreme je držao Federera pod pritiskom, realizujući pet od svojih 15 prilika za brejk, a na putu do pobede upisao je i 20 "vinera".

Ovaj 24-poljski teniser će se za plasman u finale ovogodišnjeg Vimbldona boriti sa pobednikom poslednjeg četvrtfinala u kojem se sastaju Italijan Mateo Beretini i Kanadjanin Ože-Alijasim.

Kurir sport