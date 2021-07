BRUTALAN ODGOVOR RODŽERU! Legendarni Nikola Pilić za Kurir: Đoković je najbolji igrač u istoriji! Federer NEK SE POKRIJE UŠIMA!

Njegova reč u svetu tenisa ima težinu. Kad on nešto kaže, iza toga stoje decenije iskustva i ogromno znanje. Nikola Pilić, legenda hrvatskog i svetskog tenisa, govorio je za Kurir. Tema - Novak. Pitanja nije bilo potrebno postavljati.

- Čekao sam ovaj dan nekoliko godina. Čekao sam momenat da mogu da kažem: Novak je najbolji igrač svih vremena - s ponosom u glasu priča nam Pilić dok trenira pulene u akademiji na Hrvatskom primorju.

Ako nekome nešto nije jasno na ovu temu, sledi obrazloženje:

- Nikad pre nisam pričao da je Novak najbolji, niti da je ispred Rafe i Rodžera. Oni su bili dva-tri grem slema ispred, ali onda se desila Australija, Vimbldon i čuveni Rolan Garos. Ako igrate 15 godina na jednom turniru toliko dominantno i onda dođe neko i pobedi vas u neverovatno važnom meču... To je bila ključna pobeda! Ne umanjujem ono što je Nadal uradio u prethodnih 13 godina, ali taj meč je bio mnogo, mnogo bitan. Čudo je Novak napravio u Parizu! Hoćete o brojkama? Nema problema.

Prešao je legendarni as na matematiku.

- Sve brojke su na Novakovoj strani! Niko nije osvojio po dva puta svaki od grend slem turnira. Hoćemo o međusobnom skoru? Novak je bolji od obojice. Idemo na grend slem finala, tu je na broju 31. Najviše mastersa, Novak.

Nije kraj...

- Meni je izuzetno važan broj nedelja na prvom mestu. Kad dođe do 350-360, znate li vi koliko je to godina?

Nego, šta ćemo s pričamo da nisu više bitne sve brojke, titule i ostalo, nego - lepota. Tako zbori Rodžer Federer.

- Ma reći ću vam samo: psi laju, a karavani prolaze. Novak je u tom karavanu što je prošao. Može da govori šta mu je volja, izgubio je u trećem setu od Hurkača sa 6:0! Bolje mu je da se pokrije ušima. Ovo je hvatanje za slamku spasa - u centar gađa Nikola Pilić.

Pokrao je sve Zapadu!

Pričao je Novak i posle meča koliko mu je drago što je pokvario planove Zapada.

- Pokrao je sve zapadnim zemljama i srušio njihove planove - kaže Pilić uz osvrt na finale:

- Dobijao je Nole aplauze u finalu, to treba reći. Znate kako oni razmišljaju, dosadno mi je da Novak opet pobedi, žele nekog novog. Meni je smetalo kad su apludirali na duplu grešku Novaku u finalu s Federerom pre neku godinu. Ovo ostalo, pa to ga samo puni energijom. Ima on snage da igra i protiv publike.