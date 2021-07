ŽARKO PASPALJ O ĐOKOVIĆU: Novak je tenis na čudan način ZAVIO U CRNO!

"On je napravio čudo, što bih ja rekao, tenis je na čudan način zavio u crno, doveo je do toga da su finala grend slemova neinteresantna. S obzirom na godine, to će trajati još i ubeđen sam da će sve rekorde oboriti. Ali, da li je najbolji sportista svih vremena? To je za širu analizu", rekao je za nova.rs Žarko Paspalj.

Upitan da li je Novak najbolji sportista, a ne samo teniser, Paspalj je ovako odgvoorio:

foto: Profimedia

"To pitanje je vrlo diskutabilno. Ja bih to nazvao trik pitanjem, ima toliko raznih sportova… Siguran sam da bi i sam Đoković to rekao. Ali ima i ta košarka, taj fudbal… Tenis je individualni sport, neki drugi su timski", rekao je Paspalj.

foto: Zorana Jevtić

(Kurir sport/Nova.rs)