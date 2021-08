NOVI SKANDAL U SINSINATIJU Zverev POLUDEO, ušao u raspravu sa sudijom: On je u toaletu, neće niko s njim ući u toalet! (VIDEO)

Pauza je potrajala, a Nemac nije mogao da ne reaguje pa se žalio sudiji.

Zerev je tom prilikom optužio Grka da vara prilikom odlaska u toalet.

Sve se dogodilo krajem prvog seta koji je dobio Nemac sa 6:4. Stefanos je zatražio pauzu i otišao u toalet, ali ga dugo nije bilo...

Zadržao se više od osam minuta, te je Zverev ljutito reagovao.

"On sve svoje stvari uzima i zove oca sa mobilnog iz toaleta. To se već dogodilo u Parizu i dešavaće se na svim turnirima na kojima igra", besneo je Zverev u razgovoru sa sudijom koji je pokušao da mu objasni da do toaleta Grk nije otišao sam, već ima obaveznu pratnju.

"On je u toaletu, neće niko s njim ući u toalet", rekao je Zverev, navodeći na moguće kršenje pravila.

Po povratku na teren Stefanos Cicipas bio je izviždan od strane publike.

"Na kraju dana, mi smo dva takmičara koji pokušavaju da pobede jedni druge. Ja sam neko ko voli da pobeđuje i gubi sa tenisom i uvek sam to radio. Veoma sam ponosan na svoju karijeru. Nikada ne uzimam lekarski tajm-aut kada mi ne treba. Nikada ne idem u toalet kad mi ne treba. Uvek pokušavam da igram što je moguće poštenije po pravilima. Bio sam malo frustriran jer se to dogodilo na Rolan Garosu", rekao je Zverev za Tennis Channel.

