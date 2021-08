CICIPAS ODGOVORIO NA OPTUŽBE ZVEREVA ZBOG ODLASKA U TOALET: Ne bi bilo lepo da sam skidao šorts pred publikom

Podsetimo, nemački teniser Aleksandar Zverev napravio je skandal kada je tokom polufinalnog meča Mastersa u Sinsinatiju njegov rival Stefanos Cicipas zatražio pauzu za toalet.

Tom prilikom sudiji je rekao da grčki teniser ide u toalet kako bi telefonirao sa ocem i naglasio da je poneo celu torbu sa sobom.

Cicipas je odgovorio na te optužbe.

"Ništa blesavo nisam uradio. Nije to astrofizika. Otišao sam u svlačionicu da zamenim majicu. Mislim da ne bi bilo lepo da sam skidao šorts pred svima na tribinama. Ja sam neko ko se znoji mnogo više nego neki drugi. To je prihvatljivo, tako funkcionišem", objasnio je Cicipas, a preneo "Firststop".

"Neću prestati to da radim jer to čini da se osećam bolje kada izađem na teren da počnem novi set. Nekako sam uspeo da odigram do kraja meča tako znojav, ali sam mu rekao da to nije lepo od njega. Pogledaću pravilnik kasnije. Igraču bi trebalo da bude dozvoljeno da ode u toalet posle svakog seta koliko mi je poznato. Trudimo se da igram tenis, znojimo se mnogo, dajemo sve od sebe, a onda neko ne ceni to dovoljno. Tužno je sve to videti", zaključio je Cicipas.

