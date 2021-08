KAMERA UHVATILA CICIPASOVOG OCA KAKO KUCA PORUKE! Endi Rodik o SKANDALU koji potresa teniski svet: Često je kršio pravila!

Veliki skandal izbio je u polufinalnom meču Mastersa u Sinsinatiju kada je Zverev reagovao jer se njegov rival Cicipas predugo zadržao u toaletu.

Nemac se tom prilikom požalio sudiji kako je Grk otišao na pauzu kako bi telefonirao, a kamere su u tom momentu uhvatile Stefanosovog oca koji je sedeo na tribinama i sve vreme kucao poruke.

To je izazvalo veliku buru u javnosti, a povodom tih dešavanja oglasio se i Endi Rodik.

"Hajde da prvo pogledamo činjenice pre nego što imamo neko mišljenje. On je i u prošlosti često kršio pravila o koučingu sa svojim ocem. To je činjenica. Mnogo je izlazio sa terena ove sedmice i to je činio više puta posle prošle nedelje u Kanadi. Kada je Zverev otpužio Cicipasa govoreći 'Šalje mu poruke, šalje mu poruke', kamera je išla na Cicipasovog tatu i on zaista kuca poruke",rekao je Endi Rodik, a preneo "Tennistonic".

"Najverovatnije je najveći pokazatelj to što je po povratku na teren on potpuno promenio taktiku. Nije imao ni jednom servis volej u prvom setu, a onda je iznenada počeo da koristi servis folej tri ili četiri puta uzastopno. Dokazi ne idu na ruku Cicipasu", dodao je Rodik.

Podsetimo, Cicipas je u svoju odbranu rekao kako se na pauzi zadržao jer se presvlačio.

(Kurir sport)