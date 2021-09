SVI SU PROTIV MENE! Cicipas se požalio: Niko ne priča o stvarima koje rade drugi igrači... (VIDEO)

"Neću da se pretvaram i nije mi cilj da me svi vole. Svaka osoba bira omiljenog tenisera. Ljudi nemaju pojma o nekim stvarima, ne znaju šta se dešava. Sve što su rekli da se dešavalo u Sinsinatiju je laž. To je nešto najsmešnije što sam čuo u životu. Ne znam šta da kažem. To više govori o osobi koja me je optužila i koja je to rekla da se desilo", rekao je Cicipas na konferenciji za medije posle pitanja novinara vezanih za optužbe da se tada dopisivao sa ocem.

Grčki teniser je govorio o publici na US Openu.

"Optužbe i publika su dve stvari koje su bile najnapetije ovde za mene. Ne mogu da razmišljam o tome, važno mi je da izađem i da igram. Ne mogu da se opterećujem", zaključio je Cicipas.

foto: Profimedia

"Svi su protiv mene bez ikakvog razloga. Išao sam u toalet kao svaki sportista. Možda sam proveo malo više vremena, ali ako postoji pravilo o tome i koliko mogu da se zadržim, ja ću ga poštovati. Ne razumem ljude, ni oni ne razumeju mene. Oni su ovde da isprate šou. Hoće da gledaju tenis, ali su nestrpljivi. Posebno nova generacija, hoće sve da se završi brzo. Nekome je veliki problem što idem da se presvučem, što moram mokru odeću da zamenim suvom", objašnjava Cicipas i dodaje:

"Niko ne priča o stvarima koje rade drugi igrači. Ja nekada čekam po 30-35 sekundi između poena, ohladim se, izgubim ritam, to mi se već desilo ovde u jednom meču. Nisam se žalio, iako tu postoji izričito pravilo. Odjednom su samo svi protiv mene, ne znam šta da kažem", rekao je Cicipas.

(Kurir sport)