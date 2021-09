ALEKS KOREČA EKSKLUZIVNO ZA KURIR: U finalu Đoković - Medvedev odlučuju OVI detalji

Legendarni španski as i teniski komentator naglašava neizvesnost pred istorijsko finale u Njujorku

Aleks Koreča ne zna „gde mu je glava“ u Njujorku poslednjih dana – poprištu jednog od najvažnijih Grend Slem turnira Open Ere – ali je i pored mnoštva obaveza odvojio vreme da da ekskluzivan intervju za Kurir pred njegov završni meč. Cenjeni komentator „Eurosporta“, nekadašnji svetski broj 2, dvostruki finalista Rolan Garosa i osvajač Dejvis Kupa sa reprezentacijom Španije, imao je sledeće odgovore na pitanja Kurira:

Kurir: Složićete se da je ovaj Ju Es Open bio „istorijski“ iz više razloga. Kako su to, po vama, mladi igrači promenili narativ – i šta bismo, u vezi sa tim, mogli da očekujemo od „velike trojke“ u budućnosti?

Koreča: „U potpunosti se slažem sa tom konstatacijom. Ovo je odista bio turnir afirmacije mladih asova, nekih potpuno nepoznatih široj svetskoj javnosti – a pogotovo na ovom nivou takmičenja. Ju Es Open su obeležila i brojna iznenađenja – koje je publika prihvatila kao pojavu koja će biti sve češća od sada, pa i standardna. Zbog toga se sa pravom govori o velikim promenama u tenisu, ali i samom teniskom vrhu – jer mladi i dolazeći igrači demonstriraju fantastičan tenis u svakom smislu, i dižu nivo igre na najviši nivo. Ukratko, uzbudljivo i inspirativno je pratiti tenis danas, i mislim da će ovo stanje potrajati.“

„Naravno, uloga koju je „velika trojka“ imala u ovom procesu je od neizmerne važnosti, jer su oni – svojim neverovatnim, istorijskim uspesima i rezultatima, pružili inspiraciju i momcima i devojkama da unapređuju svoju igru i „potpale“ žar za pobedama i osvajanjima trofeja. Novak, Rafa i Rodžer su „liga za sebe“, koji su kroz svoje rivalstvo stvorili nešto bez presedana u tenisu – i njihov legat će ostati „na snazi“ bez obzira na to ko od njih je po nekome „najvećih svih vremena“. U tom smislu se nadam da oni nisu rekli svoju poslednju reč i nadam se da neće biti tako – što definitivno potvrđuje sve što je Đoković uradio u Njujorku ove godine – i sa radošću čekam dobre vesti o njima i u 2022.“ ističa Koreča.

Kurir: Koja je vaša prognoza za sam završetak Ju Es Opena?

Koreča: Kao što sam i predvideo pre četvrtfinalnih mečeva, nivo igre će biti u stalnom usponu do kraja Ju Es Opena, gde će veliko muško finale biti kruna tog procesa. Jednostavno, najbolji su došli u samu završnicu, i oni su nas počastili svojim najkvalitetnijim, atraktivnim tenisom – verovatno i zbog toga što podloga nije tako brza kao prethodnih godina, što im omogućava duže razmene i više varijacija u igri. Ko god da bude pobednik, do tog ostvarenja neće doći lako – i detalji će, po meni, biti presudni. Videli ste i sami kako su se svi igrači – i igračice – ovih dana borili da osvoje svaki set, i koliko dugo su neki od mečeva trajali. Žensko finale je rezultatski možda bilo manje neizvesno – ali su se Ema i Lejla ogorčeno borile za svaki poen – i takvi mečevi su uvek neizvesni do samog kraja, bez obzira na to što piše na semaforu. U finalu između Novaka i Danila očekujem dug i neizvestan meč, obojica igraju na najvišem nivou i imaju posebne i drugačije motive – i, ponavljam, smatram da će detalji odlučiti konačnog pobednika...“ misteriozan je u prognozi ishoda finala u muškoj konkurenciji Aleks Koreča u ekskluzivnoj izjavi za Kurir.

Vuk Brajović / Kurir sport