LEGENDARNI HRVAT ZBOG NOVAKA ZAPLAKAO U PROGRAMU UŽIVO: Nikola Pilić doživeo EMOTIVNI SLOM dok je govorio o srpskom teniseru!

Proslavljeni hrvatski teniski stručnjak Nikola Pilić emotivno je govorio o svom bivšem učeniku Novaku Đokoviću.

Pilić se uključio uživo u Jutarnji program RTS-a kako bi analizirao Novakov poraz u finalu US opena i na kraju razgovora je pustio suze zbog srpskog asa.

Iskusni stručnjak je istakao da je Novak zbog potencijalnog osvajanja istorijskog trofeja bio pod ogromnim emotivnim pritiskom, koji je uticao na igru uprkos svim njegovim sjajnim osobinama koje poseduje.

Pilić je uveren da će srpski as već na Australijan openu napasti 21. Grend slem titulu.

"Pa niko nije osvojio devet puta Australijan open, pa to je jedino Novak uradio. On se oseća fantastično u Melburnu i sigurno da ako se bude osećao dobro da će osvojiti deseti. Ja sam siguran da su ambicije Novaka velike. Mlađi je od Nadala i Federera i siguran sam da će pre ili kasnije on osvojiti 21. titulu. Ali, samo da vam kažem, to nije bitno. Onog momenta kada je Đoković osvojio Vimbldon, stavio sam sve na sto i došao do toga da je u pet različitih komponenata najbolji na svetu", rekao je slavni trener.

foto: Printscreen

Pilić na kraju razgovora nije mogao da obuzda emocije, pa je zaplakao.

"Neću biti subjektivan, Novak je za mene najbolji svih vremena. Novače, glavu gore, i meni je teško", rekao je kroz suze legendarni Hrvat.

Kurir sport/RTS