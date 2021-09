MARION BARTOLI UPOREDILA ŠAMPIONE: Novaku se desilo isto što i Sereni, to niko nije očekivao!

Nekadašnja osvajačica Vimbldona Marion Bartoli prokomentarisala je finale US opena u muškoj konkurenciji u kojoj je Danil Medvedev savladao Novaka Đokovića rezultatom 3:0.

Bartoli je podsetila na polufinale ženskog singla u Njujorku iz 2015. godine.

"Bilo je očigledno da je poraz usledio samo zbog pritiska. Isto se desilo Sereni Vilijams, kad je izgubila od Roberte Vinči, što niko nije očekivao. Doduše, to je bilo u polufinalu", rekla je Bartoli.

foto: Profimedia

Francuskinja smatra da će Đoković do kraja karijere osvojiti još makar tri najveća trofeja.

"Novak je to i sam rekao posle meča, priznavši da se osećao kao da nema noge u finalu. Nije to bio onaj Đoković koga smo navikli da gledamo, koliko god da je nadčovek, u nekom trenutku je previše pritiska, čak i za nekog poput njega. Mislim da će teško stići do nove prilike za kalendarski slem, ali verujem da će stići do brojke od 23 Grend slema ukupno", zaključila je Bartoli.

Kurir sport