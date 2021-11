KIRJOS NASMEJAO NOVAKA: Sve sam očekivao od njega ali OVO ne!

Kirjos je mnoge iznenadio i rekao da Novak ima pravo da se drži svog stava po pitanju vakcinacije.

"Nisam očekivao to od njega", rekao je Đoković uz smeh i nastavio:

"Kakav je stav imao prema meni poslednjih godina, nisam to očekivao. Moram da budem sada saglasan sa njim. Svako ima pravo i slobodu da izabere šta hoće, nije bitno da li sam to ja ili neko drugi. Nije ni bitno da li je vakcinacija u pitanju ili nešto drugo. Moraš da imaš slobodu da sam za sebe izabereš. U ovom slučaju, šta stavljaš u svoje telo. Uvek sam to propagirao i uvek ću biti za slobodu govora i slobodu izbora jer je to krajnji cilj za srećan i miran život", rekao je Novak.

