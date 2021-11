NOVAK ĐOKOVIĆ O JUBILEJU U NACIONALNOM DRESU: Strast ne jenjava, cilj je da vratimo reprezentaciju u svetski vrh! VIDEO

Srpski teniser Novak Đoković rekao je večeras da je privilegija igrati za reprezentaciju i da se nada da će biti zdrav kako bi nastavio da igra za državni tim, a za trofej Dejvis kupa iz 2010. godine naveo je da je jedno od najvećih dostignuća, koje mu je pomoglo da ostvari velike uspehe u pojedinačnoj konkurenciji.

Đoković je večeras u Insbruku pobedio Nemca Jana-Lenarda Štrufa sa 6:2, 6:4 u Dejvis kupu i odigrao 50. meč za reprezentaciju Srbije.

"Velika je čast i zadovoljstvo igrati za srpsku reprezentaciju jubilarni 50. put. To je velika brojka nisam pratio, ljudi iz reprezentacije su me podsetili, prošlo je više od 15 godina kada sam debitovao. Sećam se tih debitantskih mečeva na Gemaksu, igrali smo u dvorani i napolju sa Belgijancima par dugih mečeva, znam koliko mi se svet srušio kada sam izgubio mečeve protiv kvalitetnih protivnika", rekao je Đoković, preneo je Teniski savez.

Prvi teniser sveta rekao je da je se ne mogu porediti nastupi u pojedinačnoj konkurenciji i nastupi za reprezentaciju.

"Igranje za reprezentaciju je nešto posebno, to svi govore koji su svesni da imaju privilegiju da obuku nacionalni dres. Ono što je dobro je da se svaka generacija kroz koju sam prošao, ona zlatna koja je osvojila Dejvis kup 2010. godine i ova nova mladjih tenisera, svi izuzetno dobro slažemo van terena i na njemu", naveo je.

"To je presudno za timski duh, motivaciju, ohrabrenje jedni drugih i ostvarenje zajedničkog cilja, a to je da vratimo srpski tenis u sam svetski reprezentativni vrh. To je nešto ka čemu svi mi stremimo, čemu se nadamo, za šta radimo", dodao je Đoković.

On je podsetio da je u srpskom timu smena generacija, nakon što su se skoro povukli Nenad Zimonjić, Janko Tipsarević i Viktor Troicki, koji je sada selektor.

"Treba malo vremena da se svi uigramo, promenjen je format Dejvis kupa, sad imamo i ATP kup, dva timska takmičenja. Imao sam izuzetno zadovoljstvo da budem u šampionskim generacijama Dejvis kupa i ATP kupa, uspomene koje ću nositi čitavog života", rekao je Đoković.

"Imao sam ogromnu sreću da u životu postignem velike pojedinačne uspehe i da osvojim svaki trofej koji se može osvojiti u profesionalnom tenisu, ali trofej Dejvis kupa 2010. godine je nešto što se ističe. To je posebno meni dalo dodatni motiv i odskočnu dasku za pojedinačnu karijeru jer sam 2011. godine, nakon te titule, imao svoju najbolju godinu gde sam vezao 40 i kusur pobeda, osvojio tri grend slema u godini i postao broj jedan na svetu", istakao je on.

Djoković je ocenio da bi se svi igrači iz te generacije složili da im je ta titula u Dejvis kupu pomogla da u svojim karijerama dostugnu vrhunac.

"Za mene ta strast ne jenjava, zapravo, što sam stariji sve je veća i nadam se da ću biti zdrav u narednim godinama da mogu da se odazovem, jer je meni definitivno igranje za reprezentaciju apsolutni prioritet", rekao je Đoković.

