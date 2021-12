SRAMOTA! NOVAKA SVAKE GODINE PRESKAČU! Đoković: Ne čudi me, to je sve što imam da kažem!

Od 2004. godine do danas, samo se Rodžer Federer i Rafael Nadal smenjuju kao laureati. Tajlandski teniser Paradorn Sričapan je bio dobitnik 2002. i 2003. godine, kada je počela švajcarsko-španska dominacija.

Federer ima ukupno 13 priznanja, Rafa četiri, a Novak koji je u ozbiljnom delu ove ere imao primat nikada nije bio dobitnik ovog priznanja!

Svetski broj jedan je kratko prokomentarisao što ga nema na listi nominovanih.

"Ne čudi me i ne iznenađuje me uopšte što nisam među nominovanima, iskreno. To je sve što mogu da kažem", rekao je Đoković.

"Nagrada Stefan Edberg za sportsko ponašanje: Igrač koji se tokom cele godine ponašao na najvišem nivou profesionalizma i integriteta, koji se takmičio sa svojim kolegama sa najvećim poštenjem i koji je promovisao igru svojim aktivnostima van terena", stoji u opisu šta su odlike kandidata, a to će biti Feliks Ože Alijasim, Rafael Nadal, Kasper Rud i Frensis Tijafo.

