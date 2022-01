DA LI JE OVO NAJGORI KOŠMAR NOVAKOVIH MRZITELJA: Ako osvoji 10. Melburn biće VEČNO PRED ARENOM! Ovo je NAJTAJNIJE PRAVILO AO

Teniski trener Dejan Kojić istakao je kako smatra da "veliki problem za vlast Australije" predstavlja i to da, ako Novak Đoković deseti put zaredom osvoji Australijan open, njegova bista će morati da se nađe ispred Rod Lejver arene.

Kojić je otkrio pravilo koje gotovo niko ne zna na svetu, a može se smatrati i najtajnijim, iako je stvar jasna u pravilniku.

- Imate još jednu stvar koju mnogi verovatno ne znaju, a to je da, ako jedan igrač osvoji Australijan open deset puta, njegova bista mora da se stavi ispred Rod Lejver arene. To će sada biti velika stvar za ceo teniski svet. Dođe jedan Srbin iz zemlje koja ima 7 miliona stanovnika i to će on sada uraditi - kaže teniski trener Dejan Kojić.

foto: Kurir televizija

On je u emisiji "Usijanje" istakao da smatra da petodnevni pritvor nije mogao da utiče negativno na Novaka, te da se nada da će uspeti da se povrati i osvoji 21. po redu titulu.

foto: Kurir televizija

- Verovatno će 12 ili 13 hiljada gledalaca da navija protiv Novaka. Ovo je za njega dodatno gorivo. On jako lepo kulminiše negativnu energiju u pozitivnu. Bilo je tu medija koji su stali iza Novaka Đokovića. Ima raznoraznih ljudi, mnogi gledaju da se nalepe na ovaj slučaj - ističe teniski trener.

