ĐOKOVIĆ KAKVOG DUGO NISMO VIDELI! Novak osvojio prvu titulu POSLE ŠEST MESECI pa poručio: Nije moglo bolje, bilo je perfektno

Nakon finalnog meča u Rimu u kojem je Đoković pobedio Stefanosa Cicipasa u dva potpuno luda seta, aktuelni svetski broj jedan istakao je svoje zadovoljstvo zbog prvog osvojenog trofeja u 2022. godini.

- Prijatno sam sebe iznenadio. Imao sam jasan plan igre i strategiju, znao sam šta me očekuje sa druge strane i znao sam šta trebam da radim. Odigrao sam perfektan set, a posle toga je bilo malo stegnuto, on je to iskoristio i vratio se. Meč je mogao da ode u treći set, ali sam uspeo da pronađem prave udarce u pravom trenutku i vratim se u igru. Taj-brejk sam ostao smireniji, bilo je gusto, stegnuto sa obe strane u taj-brejk - rekao je Đoković novinaru nekoliko trenutaka posle meča.

Na pitanje novinara da li se seća kada je odigrao ovako dobar meč, Novak je imao jasan odgovor.

- Poslednji put sam igrao ovako dobro juče. Gradim svoju formu u poslednjim nekoliko nedelja, kao i prethodnih godina, znao sam da će moj najbolji period na šljaci doći na ovo vreme. Nije moglo bolje, pre Rolan Garosa. Oduvek sam uživao da igram u Rimu. Perfektna nedelja za mene, kao i prošla u Madridu - rekao je Đoković.

Potom je usledila zvanična ceremonija, nakon Cicipasa, ponovo je pričao Đoković.

On se prvo obratio protivniku kojem je čestitao na dolasku u finale i poželeo mu sreću u nastavku sezone, a potom je pričao na italijanskom jeziku.

Novak se zahvalio svom timu i porodici koja ga podržava i daje mu motivaciju da bude najbolja verzija sebe. Zahvalio se organizatorima turnira i svima koji su učestvovali u organizaciji, kao i Rimu, Italiji i navijačima na energiji koju je od njih dobio.

