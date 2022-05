KADA SE SUČELE TENISKI SIN I OTAC: Đoković protiv Vajdinog pulena Molčana u nastavku pohoda na odbranu titule u Parizu

„Ne bih voleo da tako bude“, rekao je Novak Đoković posle pobede nad Nišiokom - sa osetnom rezignacijom zbog mogućnosti da se prvi put nađe na suprotnoj strani od najvažnijeg čoveka u njegovoj teniskoj karijeri. Ipak – tako danas biva, jer je Slovak Molčan, novi „proteže“ Đokovićevog „teniskog oca“ Marjana Vajde – pobedom nad Korijom u 4 seta došao u priliku da izazove prvog reketa sveta po drugi put u njihovoj karijeri. Pobeda u dva seta u finalu Belgrade 2 Opena prošle godine nije došla tako lako Đokoviću; 6:4 / 6:3 sugeriše da je simpatični Aleks kadar da ostane konkurentan duboko u setu, ali ako se uzme u obzir da je Novak u dugo očekivanom značajnom igračkom uzletu u poslednjim mečevima na šljaci – najveća komplikacija bi mogla da mu bude upravo spomenuto prisustvo Maroša u boksu njegovog današnjeg protivnika. U domenu teorije je da bi Molčan mogao da povede protiv Đokovića čak i sa 2:1 u setovima u nešto bržim uslovima za igru koje nosi topliji dan u Parizu – ali i da se to desi, ne bi trebalo sumnjati u to da bi Novak našao dovoljno mentalne snage i motiva da takav tok meča preokrene u svoju korist – po uzoru na 2021. Đoković će nastojati da isproba „dnevnu varijantu“ svoje igre protiv agilnog i borbenog protivnika, što će njegovu fizičku kondiciju i fokus na efektno vođenje igre sa agresivnošću od servisa nadalje straviti u prvi plan današnjeg meča pred izazovno treće kolo.

foto: Starsport©

Na Filipu Krajinoviću – sjajnom pri riternu, stabilnom u svojim servis gemovima i efikasnom u stvaranju i realizaciji prilika za vinere u meču prvog kola sa Opelkom – je da u današnjem meču „osveti“ svog kuma Dušana Lajovića za bolan poraz protiv sjajnog Hrvatskog igrača Borne Goja u Dejvis Kupu 2021 – čiji je prvi meč po prolasku kvalifikacija na ovogodišnjem Otvorenom prvenstvu Francuske trajao više od 5 sati. Gojo je stekao igrački elan u Parizu kroz tri zahtevna meča kvalifikacija, prepoznaje se kao konkurentan igrač bez previše respekta za teniske veličine, neugodnog servisa i sa mogućnošću da brzo potom rešava poene vinerima. Sa druge strane, Filip je pokazao barem prošle godine u Hamburgu da je kadar za velika ostvarenja na šljaci – i da, ako je fizički dobro pripremljeni i mentalno stabilan na dan meča – ume da demonstrira nesporni teniski pedigre protiv uslovnih „autsajdera“ ili „nepredvidivih“ – što je danas svakako nešto više Borna. Lep meč u nagoveštaju, u kome bi ipak blaga prednost mogla da se da asu iz Sombora.

foto: Profimedia

Olga Danilović može i ume – ali se do sada (pre)često dešavalo da su dugačke pauze između njenih uspešnih nastupa koji to potvrđuju. Osvajačica Grend Slema u juniorskoj konkurenciji (trenutno 172 na WTA listi) – u Parizu je kroz kvalifikacije i prvi meč protiv Mađarice Galfi demonstrirala stabilnost, upornost, borbenost i istrajnost kao retko kada do sada u seniorskoj konkurenciji – te bi dobra strateška priprema i igra „na loptu više u terenu“ mogla da se itekako isplati protiv 24. igračice sveta Švajcarkinje Žil Tajhman, specijalistkinje za iznenađenja na manjim turnirima. Ako Olgu bude služio servis i uspe da iskontroliše neiznuđene greške pri agresivnom stilu igre – eventualni treći set bi bio potpuno otvoren.

foto: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Vunderkind Karlos Alkaraz je dominantan status nad više svojih sunarodnika afirmisao možda i najranije prema Albertu Ramos Vinjolasu, pobedama u Riu 2020 i Umagu 2021 – te je malo verovatno da bi išta drugo osim treće pobede u 3 seta moglo da se odigra na Stadionu Simon Matiju. Istini za volju, stariji suparnik je dobrim nastupima u poslednje vreme podsetio na svoje mlađe dane – ali je Alkaraz prikazao fantastičnu zrelost i u potpunosti povratio „investiciju“ energije i snage uz veliki profit u svom prvom meču posle osvajanja Madrida protiv Londera, potvrdivši kandidaturu za najviši plasman putem koji ga u polufinalu vodi na Đokovića ili Nadala.

foto: EPA/JUANJO MARTIN

Dimitrov ili Ćorić – dilema je koja je ljubiteljima tenisa u Srbiji važna jer bi pobednik meča ovih odličnih igrača-povratnika mogao da ukrsti rekete sa Đokovićem u četvrtom kolu, čime počinje nikad teži deo žreba za Novaka na Rolan Garosu. Kako je ovo njihov prvi zvanični meč (Borna predao Grigoru na Ju Es Openu 2019) biće interesantno videti da li je Ćorić već kadar da „obriše“ loše iskustvo posle duge pauze i poraza od našeg Đerea u Rimu i nastavi putevima staze igrača koji sa Nadalom ima skor 2:2 i koji je 2 puta pobedio Rodžera Federera u 6 mečeva. Popularni „Grišo“ se lepo razmahao u poslednje vreme – i tom poletnom igrom bi mogao da iskontroliše Ćorićeve nalete, te dobrim servisom i agresivnom igrom sa puno spina sa osnovne linije diktira (viši) tempo meča po njegovom izboru. Greške – iznuđene i neiznuđene – bi mogle da odluče pobednika u ovom meču, a ako ih baš bude dosta sa jedne strane – on bi mogao da bude završen i u tri seta.

foto: AP Photo/Frank Franklin II

Upravo takav epilog se predviđa za meć Nadal – Mute. Nominalni domaćin Korenten će sigurno imati finu podršku sa tribina – možda ne baš kao Conga prilikom njegovog oproštajnog meča sa Rudom juče – ali se zna da je, osim u tri slučaja od kada nastupa u Parizu – Rafael Nadal taj koji je „vlasnik“ svih stadiona teniskog kompleksa kod Bulonjske šume i koji zna kako da „spakuje“ protivnikovu zanimljivu igračku kombinatoriku u „turnirski arhiv“. Mute je umeo da iznenadi i oduševi, i to baš u Parizu (Masters) – te će ga Galski ponos nositi da pruži žilav otpor sa puno prebačenih loptica sa osnovne linije, ako već ne bude mogao da dođe do izražaja u domenu agresivnog tenisa u nastupu protiv „Bika sa Majorke“. Ono što će teniski analitičari pomno pratiti u ovom meču je Nadalovo fizičko stanje – koje je šokiralo mnoge u pozitivnom smislu ovih dana pošto je nadmoćno i bez traga problema koji su ga mučili u Rimu u ubedljivom porazu protiv Šapovalova. „Rafa je Rafa“ – ali šta stvarno on još može – posle svih priča i svega viđenog poslednih godina? Ovaj Rolan Garos bi mogao da da odgovor na to pitanje – što turniru daje još jednu istorijsku dimenziju.

foto: EPA/YOAN VALAT, Rolan Garos

Među ostalim zanimljivim mečevima valja izdvojiti one kod dama – Sakari protiv Muhove, Benčić protiv Andreesku, Sasnovič protiv Radukanu – a kod gospode Zverev protiv Baeza, Izner protiv Barerea, Van de Zanšulp protiv Fonjinija i Korde protiv Gaskea – zanimljiv miks „kam-bek“ potencijala, dokazivanja statusa favorita i demonstracije veština „starih majstora“. Motiva za uživanje u tenisu četvrtog dana Rolan Garosa 2022 na terenu i oko njega – na pretek.

(Vuk Brajović)