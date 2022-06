POTRESNI I TEŠKI DETALJI DRAME Jelena Dokić pokušala da se ubije skokom sa 26. sprata: Ni sama ne znam kako sam se izvukla s ivice

Jelena Dokić je putem društvenih mreža otkrila da je krajem aprila ove godine želela da skoči s 26. sprata.

Ona je i ranije često pričala o problemima kroz koje prolazi, a ovog puta je objavila fotografiju na kojoj je uplakana uz sledeće reči:

- Malo je falilo da 28. aprila 2022. skočim sa balkona sa 26. sprata i oduzmem sebi život. Nikada neću zaboraviti taj dan.

Sve je mutno. Sve je tamno. Nema tona, nema slike, ništa nema smisla... Samo suze, tuga, depresija, anksioznost i bol.

Bilo mi je izuzetno teško poslednjih šest meseci. Konstantno sam plakala svuda. Krila sam se u toaletu na poslu kako bih obrisala suze, kako niko ne bi primetio, dok je neprekidno plakanje kod kuće postalo nepodnošljivo. Osećaji tuge i bola nisu odlazili, život mi je bio razoren.

Krivim sebe, mislim da nisam vredna ljubavi i uplašena sam. Takođe znam da imam još toliko stvari zbog kojih mogu da budem zahvalna, a onda počinjem da mrzim sebe jer se osećam kao da nisam zahvalna, jer to ne mogu biti ako želim sve da okončam. Takav je začarani krug u mojoj glavi.

Rezultat – malo je falilo da skočim sa balkona na 26. spratu 28. aprila. Nikada neću zaboraviti dan, samo sam želela da bol i patnja prestanu.

Izvukla sam se sa ivice, ni sama ne znam kako sam to uspela. Dobijanje stručne pomoći mi je spasilo život.

Ovo nije lako napisati, ali uvek sam bila otvorena i iskrena prema svima vama i duboko verujem da će nam deljenje naših priča pomoći da prebrodimo te stvari i da pomognemo jedni drugima. Pišem ovo jer znam da nisam jedina koja se bori. Samo znaj da nisi sam.

Neću da kažem da mi sada ide odlično, ali sam definitivno na putu oporavka. Neki dani su bolji od drugih i ponekad napravim korak napred pa nazad, ali borim se i verujem da mogu proći kroz ovo.

Verujem u sledeće:

- u redu je da osećam ono što osećam,

- u redu je biti tužan, samo nastavite da se borite i vratite se. To je ono što pokušavam da uradim i to je ono što me drži.

- nemojte se stideti onoga što osećate.

- u redu je ovako se osećati i iz toga se možete vratiti. Moguće je, samo nastavite da verujete.

Vratiću se jača nego ikad - poručila je Jelena Dokić na društvenim mrežama.

Jelena nije krila da se godinama borila sa posledicama torture koju je doživljavala od oca Damira Dokića. Nekadašnja četvrta teniserka sveta svojevremeno je otkrila da je otac bio nasilan prema njoj, te da je zbog njegove okrutosti umalo izvršila samoubistvo.

Poslednji put u javnosti Dokić se našla tokom Australijan opena ove godine.

Kurir sport