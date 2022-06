"VIŠE BI VOLEO DA SAM SA TERORISTOM NEGO SA HRVATOM" Jelena pretrpela žestoku TORTURU: Otac je pljuvao, vređao i UBIJAO OD BATINA!

Čuvena teniserka Jelena Dokić otkrila je da je 28. aprila bila na ivici da skoči sa balkona na 26. spratu.

"Nikad neću zaboraviti taj dan. Sve je u magli. Sve je mračno. Nema tona, slike, ništa nema smisla. Samo suze, tuga, depresija, anksioznost i bol. Poslednjih šest meseci su bili teški. Konstantno sam plakala svuda. Od sakirvanja u kupatilu na poslu, da bih obrisala suze i da niko ne vidi, do neprestanog plakanja kod kuće u svoja četiri zida, bilo je nepodnošljivo. Život mi je bio rasturen", otkrila je Jelena na društvenim mrežama.

Dokićeva se godinama unazad bori sa depresijom i strašnim posledicama torture koju je doživela od svog oca Damira Dokića.

Podsetimo, Jelena je u svojoj autobigrafiji "Nesalomiva" bez zadrške pričala o ocu nasilniku.

foto: Profimedia, Dragan Kadić

Teniserki su naročito duboko u sećanju urezane batine dobijene u Torontu posle poraza od Končite Martinez.

"Drao se na mene i prebio me kaišem u kupatilu. Vukao me je za uši, pljuvao me, a onda terao da satima gola stojim nasred hotelske sobe. Moja majka je nemo sve to gledala", otkrila je Jelena i zgrozila svetsku javnost.

Lubav je izvukla nesrećnu teniserku iz kandži oca nasilnika. Jelena se zaljubila u Hrvata Tina Brkića, što je dodatno razbesnelo njenog oca.

"U njegovim očima to je bilo nešto najgore što sam mogla da uradim. On bi više voleo da sam s nekim teroristom nego sa Hrvatom", otkrila je nekada četvrta teniserka sveta.

"Najteži period u mom životu bio je kada sam 2005. godine napustila porodicu i zbog velikog pritiska, sa dečkom Tinom Bikićem otišla da živim u Zagrebu. Osećaj kada izgubiš porodicu je užasan i sve je to ostavilo velike posledice na moje zdravlje, jer sam doživela nervni slom i godinama bila u depresiji. Bilo je trenutaka kada sam mislila da nikada više neću uzeti reket u ruke, a Tin je u najtežim momentima bio uz mene i nas dvoje smo tokom poslednjih godina veze mnogo toga zajedno proživeli. Bila sam u paklu i uz njega sam se ponovo vratila", otvorila je dušu Jelena za australijske medije.

Kada je završila profesionalnu karijeru krenuli su novi problemi. Izgubila je kontrolu nad kilogramima i u jednom momentu je imala čak 120 kilograma.

Depresija, problemi sa zdravljem, posebno sa štitnom žlezdomi - sve je to doprinelo da počne da se goji. Ipak, uspela je da dobije i tu bitku i vrati se sebi. Ključ uspeha ponovo je bio u podršci koju je imala od svog izabranika Tina.

Pre godinu dana u jednom emotivnom postu Jelena se zahvalila Hrvatu na svemu što je uradio za nju.

"Ti si najpozitivnija osoba koju sam ikada upoznala i hvala ti što si me izvukao iz mraka kada sam pomislila da izlaza više nema i kada sam htela sve da okončam. Hvala ti što se boriš za mene, što mi čuvaš leđa, što veruješ u mene i nas. Hvala ti što si me čuvao i lečio. Srećna sam što te imam pored sebe i ne znam šta bih bez tebe. Volim te više nego što ćeš ikada znati", napisala je između ostalog Jelena.

foto: Instagram

Nažalost, početko ove godine teniserka je doživela novi udarac. Posle 19 godina ljubavi Jelena i Tin su raskinuli i ona je tada priznala da je povređena i potpuno izgubljena.

Lagala bih ako bih rekla da mi ide dobro, ali daću sve od sebe da se izlečim i oporavim i procesuiram ovaj bol i traumu i ako ništa drugo, umreću pokušavajući.

"Dala sam u ovoj vezi sve od sebe, svoje srce i dušu i toliko sam se borila do kraja, ali na kraju nije bilo dovoljno ovog puta, ali se nadam da me još uvek čeka sreća i ljubav negde tamo. Ovo je teško, boli me, povređena sam, izgubljena sam i trenutno se sve svodi na to da ustanem iz kreveta ujutru i stavim jednu nogu ispred druge. Moraću ponovo da naučim da hodam pre nego što budem mogla da potrčim kada su ljubav i sreća u pitanju, ali daću ovom procesu lečenja sve od sebe", otkrila je tada Jelena.

Jelena je mnogo puta do sada pokazala da je veliki borac i duboko veruje da će i iz ove sitacije izaći kao pobednik.

Kurir sport