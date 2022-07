JELENA JANKOVIĆ NA TURNIRU LEGENDI NA VIMBLDONU: Nisam baš u treningu, jurim za svojom devojčicom...

Dospela je do polufinala Rolan Garosa, Australijen Opena, igrala polufinale i finale Ju Es Opena – a svoju jedinu Grend Slem titulu osvojila je upravo u Vimbldonu, u mešanom dublu sa Džejmijem Marejem. Bivša šampionka je sada dobila počasnu pozivnicu da učestvuje na turniru legendi – i to i ovoga puta u dublu, ali sa svojom nekadašnjom velikom rivalkom - Agnješkom Agom Radvanskom iz Poljske.

U razgovoru sa srpskim medijima, Jelena nam priča o svom doživljaju Vimbldona 2022 godine: “Super je osećaj ponovo biti ovde, ovaj turnir ima veliku tradiciju i dosta toga se i promenilo od kada sam bila poslednji put ovde pre pet godina. Mnogo je lepše sada; imamo sad i vozić da odemo do terena za trening, promenili su i svlačionicu... Srećna sam što sam ovde i što imam priliku da igram sa Radvanjskom. Daću sve od sebe na terenu, trudiću se da se dobro zabavim i ako možemo – nastojaćemo da pobedimo. Nisam baš u treningu, jurim za svojom devojčicom – pa ako je to trening - onda dobro”, za šalu je uvek spremna teniska Džej-Džej.

foto: Profimedia

Da li joj nedostaje tenis u svakodnevici, I u kojoj formi – pitamo je?

"Nedostaje kada gledam lep meč na stadionu – i onda poželim da budem u tim situacijama, da se takmičim. Da bih bila na tom nivou potrebno je dosta treniranja i odricanja – i to nije baš tako da samo dođem i pobedim na iskustvo i talenat. To prosto ne može, pogotovo u ovim godinama. I tako, ponekad osetim da mi takmičenje nedostaje – ali da to radim svake nedelje?”, klima glavom Jelena, i konstatuje – “više sam porodična žena sada".

Očekivalo se da će se Jelena povući iz tenisa uz prigodnu ceremoniju, sa najavom – ali se to nije desilo.

"Naprasno sam se povukla jer nisam stvarno znala kakva je situacija sa mojom povredom. Nisam znala koliko će da traje to stanje i šta će se dalje dešavati, pa sam ostavila otvorena vrata godinu i po dana posle prestanka, posle poslednjeg meča na US Openu posle Kvitove. Jednostavno – bila sam u bolovima, nisam mogla da funkcionišem. Kako je vreme odmicalo nije bilo potrebno da objavljujem bilo šta, i pomirila sam se sa sudbinom da ne mogu da se takmičim i igram profesionalni tenis. Meni je zdravlje prioritet, pogotovo sada kada imam dete – i njoj sam najpotrebnija”, sa pravom ističe čuvena teniska mama.

foto: Profimedia

Da li Jelena sebe vidi ponovo u tenisu, i to možda u funkciji – trenera? “Dosta igračica me je pitalo da im budem trener, ali ne bih da otkrivam koje su. Uvek bih volonterski pomagala i davala savete, otišla čak na neki turnir – ali ne bih želela da mi to bude posao, već da ovako - od srca - pomognem i prensem svoje znanje i iskustvo. Ne bih da to radim stalno, da putujem jer imam malo dete i njoj je potrebna nega i briga”, ponavlja Jelena.

Da li je u karijeri ostalo nešto nedorečeno, nedoigrano? Neka želja koja nije ispunjena – ili meč koji bi drugačije odigrala – da je mogla – pitamo je?

"Jedan od mečeva koji bih želela da ponovo odigram je finale US Opena protiv Serene kada sam izgubila – a pritom imala set loptu u drugom setu. Ne znam kako sam to izgubila, odjednom sam doživela pad koncentracije i energije, napravila par grešaka - i sve se okrenulo na njenu stranu. Taj meč bih ponovila i osvojila bih taj Grend Slem - koji je moj omiljeni turnir jer sam odrasla na betonu i volela sam posebno da ga igram. Možda bih zbog lepih sećanja želela da odigram ponovo meč kada sam pobedila u finalu u Moskvi protiv Zvonareve i kada sam obezbedila mesto broj 1 na WTA listi. Ne meč kao meč već zbog same situacije”, iskrena je ona.

foto: Profimedia

Novak je Jelenin veliki teniski prijatelj, što je potvrdila i učešćem na Adria Turu prošle godine.

"Sreli smo se, oni su juče trenirali, pozdravili smo se i ispričali”, prenosi nam Jelena, i naglašava: “Želim Novaku svu sreću i volela bih da osvoji Vimbldon posle svega što je prošao ove godine. On je jak psihički i mislim da će ih sve pobediti!” deli optimizam za Novaka bivša osvajačica Fed Kupa za Srbiju.

I, za kraj – kako Jelena Janković vidi promene koje su evidentne u tenisu danas – i koju igračicu vidi kao favoritkinju za osvajanje Vimbldona ove godine?

"To me svi pitaju, a ja nisam merodavna da ga komentarišem - jer ne gledam dovoljno tenis. Pitaju me šta se promenilo od kada sam ja igrala, a ja stvarno ne znam. Pričam ovde gluposti (smeh) jer ne pratim, nemam vremena da pratim, da setim ispred TV sa malim detetom i da gledam. Od ovih devojaka koje su ostale u žrebu ja bih izdvojila Halep jer je najiskusnija i već je osvojila ovaj turnir u prošlosti. Mogla bi da osvoji titulu na znanje, iskustvo i lukavost”, prenosi nam sa uvek prisutnim posebnim šarmom za kraj svoje utiske velika šampionka Jelena Janković.

(Vuk Brajović)