NOVAK OBJASNIO ENGLEZIMA ŠTA JE SRPSKI INAT! Đoković otkrio šta za njega predstavlja Vimbldon!

Đoković po osvajanju najvećeg turnira na svetu dao veliki intervju za "Tennis Channel"

Novak je upitan na šta je posebno ponosan iz finala sa Kirjosom u kojem je nakon preokreta slavio sa 3:1.

"Kako sam ostao smiren, mentalno sam ostao prisutan, na zemlji, mislio sam samo na sledeći poen. Znao sam da je Nik veoma opasan protivnik, posebno na travi. Igrao sam sa Karlovićem, Iznerom, nisam igrao sa Opelkom, ti momci imaju neverovatan servis, takođe i jer su veoma visoki. Ali kao neko ko nije toliko visok kao ovi momci, on je sigurno najbolji server protiv kojeg sam ikada igrao", rekao je Novak i dodao:

"Ritern me je sužio dobro tokom karijere, ali u nekoliko navrata je bilo frustrirajuće, posebno prvi set i do polovine drugog, bilo je teško čitati mu servis. Imam veliki respekt za njegovu igru, mislim da je fantastičan teniser, iako smo znali da nije imao iskustvo u igranju finala na Grend slemu, znao sam da je to moja prednost i da ne treba da gubim koncentraciju".

Upitan je Novak da li mu je ova titula na Vimbldonu najdraža zbog teškog perioda koji je prošao

"Mislim da okolnosti ove godine, sve što se dogodilo u Australiji, kada sam otišao iz Australije mislio sam da sam ostavio to iza sebe, ali pratila me je čitava saga u mesecima koji su došli. Nisam znao kako će to da utiče na moju igru i na emocije i mentalno stanje, ali je uticalo. Na prva tri turnira nisam mnogo uživao iskreno, treninzi su bili dobri, ali nekako taj osećaj zbog situacije sa kojom se prethodno nisam susretao, mnogo pritiska od strane medija, ali sam bio strpljiv, znao sam da će me vreme oporaviti, da ću imati svoje prilike.Vimbldon je bio prvi slem koji sam osvojio nakon što sam imao operaciju lakta i pao na ATP listi, posle sam 2019. imao finale sa Rodžerom gde sam spasavao dve meč lopte, 2011. sam postao broj 1 po prvi put posle titule i prvog Vimbldona. Ovaj turnir mi uvek daje neverovatnu dozu samopouzdanja."

Zanimljivo je da je Novak osvojio titulu na godišnjicu braka.

"Su Baker me je spasila na terenu, podsetila me je na godišnjicu, u suprotnom bih bio u velikom problemu. U problemu sam svakako što se nisam setio godišnjice. Ali naravno, specijalno je da imam u istom danu finale Vimbldona i godišnjicu braka, suprugu tu, ćerku, roditelje...

Imam prijatelja iz Srbije, zanima me da objasniš šta znači reč "inat" - pitao je voditelj Đokovića

"Do ovog vremena ne mogu da vam kažem kakav je tačan prevod te reči, ali to je nešto šo može da se opiše kao osećaj da želiš da dokažeš da nešto možeš da uradiš, kada kažu da ne možeš, istorijski tu reč često koriste kroz sport. Kada ste potcenjeni, vi uradite to zbog inata, da pokažete za šta ste sve spremni", zaključio je Novak Đoković.

